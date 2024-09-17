ING Türkiye'den Uzaktan Müşteri Olma Kolaylığı - Son Dakika
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Ekonomi

ING Türkiye'den Uzaktan Müşteri Olma Kolaylığı

ING Türkiye\'den Uzaktan Müşteri Olma Kolaylığı

Limited şirketler, ING Mobil ile şubeye gitmeden uzaktan banka müşterisi olabiliyor.

17.09.2024 11:38
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ING Türkiye, limited şirketlere, şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma kolaylığı sunuyor. Limited şirket sahipleri, mobil uygulamayı indirerek ve ilgili adımları tamamlayarak bankanın müşterisi olabiliyor ve ardından birçok imkanlardan yararlanabiliyor.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye, limited şirketler için uzaktan müşteri olma hizmetini hayata geçirdi. Yapılan açıklamaya göre banka, artık şahıs şirketlerinin yanı sıra Türkiye menşeili münferit yetkilisi olan limited şirket statüsündeki tüzel firmalara da şubeye gitmeye gerek kalmadan, ING Mobil üzerinden müşteri olabilme kolaylığı sunuyor. Limited şirketlerini ING'li yapmak isteyen işletme sahipleri, bankanın kurumsal internet sitesini ziyaret edip karekod okutarak mobil uygulamayı akıllı telefonlarına indirebiliyor ve bankanın müşterisi olmak için ilk adımı atabiliyor. Kimlik doğrulaması ise çipli kimlik kartı ve yüz okuması ile tamamlanıyor. Ardından firma ve varsa ortak bilgilerini girerek görüntülü görüşme süreci başlıyor. İşlemlerin tamamlanması için müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşme sağlanarak bankanın müşterisi olma süreci tamamlanıyor.

Görüntülü görüşme ile bankanın müşterisi olan limited şirket sahipleri, birçok imkanlardan da yararlanabiliyor. Bankanın müşterisi olan tüzel firmalar, ücretsiz para transferi yapabiliyor ve anlaşmalı ATM'lerden ücretsiz işlem gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, Cebimdeki Danışman KOBİ ile işletmeler, görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde uzaktan bağlanarak ve yüz yüze görüşerek bankacılık işlemleri ile ilgili bilgi alabiliyor ve mobil uygulama üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

"Bankacılık ürün ve servislerini dijitalleştirmeyi stratejimizde önceliklendiriyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, "Müşterilerimizin hız ve esneklik ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi önceliklendiriyor, dijitalleşmeyi stratejimizin merkezine alıyoruz. İhtiyaç duydukları her noktada tüzel müşterilerimizi desteklemek ve hayatlarını kolaylaştırmak için yenilikçi dijital çözümler geliştiriyoruz. Uçtan uca kolay, zahmetsiz ve pürüzsüz bir müşteri deneyimi sunmayı, yeni teknolojilerle bankacılık ürün ve servislerini dijitalleştirmeyi stratejimizde önceliklendiriyoruz. Yeni hizmetimizle, şahıs işletmelerinin yanı sıra artık limited şirketlere de şubeye gitmeye gerek kalmadan diledikleri yerden ING'li olabilme fırsatı sunuyoruz. Bununla birlikte dijital yetkinlik ve danışmanlık hizmetlerinin, sürekli değişim ve dönüşüm içinde olduğumuz bu günlerde müşterilerimiz için çok daha önemli hale geldiğini düşünüyoruz. Biz de Ticari ve KOBİ bankacılığında dijital ile danışmanlık hizmetinin gücünü birleştirerek müşterilerimizin ticari hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışıyoruz, Cebimdeki Danışman KOBİ de bu vizyonumuzu yansıtıyor. Yenilikçi hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

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