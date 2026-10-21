İngiltere'de akaryakıt fiyatları nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 oldu - Son Dakika
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İngiltere'de akaryakıt fiyatları nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 oldu

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İngiltere'de yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 oldu ve Ekim 2025'ten sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ulaşım maliyetlerini yükseltirken İngiltere Merkez Bankasının kasımda faiz artırabileceği beklentisi güçlendi.

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 ile Ekim 2025'ten sonra görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,5 oldu. Piyasa beklentisi İngiltere'de yıllık enflasyonun yüzde 3,4 olacağı yönündeydi.

Enflasyon son olarak Ekim 2025'te yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşmiş ve sonrasında düşüş eğilimi göstermişti. Yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,1 seviyesindeydi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 2,8 olurken hizmet enflasyonu yüzde 3,7 olarak ölçüldü. Çekirdek enflasyon yıllık bazda ağustosta yüzde 2,6 ve hizmet enflasyonu da yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece, İngiltere'de eylülde yüzde 3,5'e ulaşan yıllık enflasyon Fransa'daki yüzde 3,4 ve Almanya'daki yüzde 3,3'lük seviyelerin üzerine çıktı.

İngiltere'de aylık enflasyon ise eylülde yüzde 0,4 ölçüldü.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ulaşım maliyetlerinde görülen yükseliş, enflasyonda en büyük yukarı yönlü baskıyı oluşturdu. Restoran ve otellerde fiyat artışlarındaki yavaşlama ise yakıt fiyatlarındaki artışı kısmen dengeledi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun eylülde belirgin şekilde hız kazandığını belirterek, bu hızlanmada yükselen akaryakıt fiyatlarının temel sebep olmaya devam ettiğini ve ülkede akaryakıt fiyatlarının Temmuz 2022'den beri görülen en yüksek seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Hızlanan enflasyon nedeniyle İngiltere Merkez Bankasının kasımdaki para politikası toplantısında faiz artışına gidebileceğine ilişkin beklentiler güç kazanıyor.

Kaynak: AA
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