Acun Ilıcalı, Türk ekonomisi ile ilgili konuştu: Tam bir felaket - Son Dakika
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Acun Ilıcalı, Türk ekonomisi ile ilgili konuştu: Tam bir felaket

28.03.2023 11:44

İngiltere'de düzenleyeceği yardım gecesi öncesinde Türkiye'deki deprem felaketi hakkında İngiliz medyasına verdiği açıklamada Acun Ilıcalı, "Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında meydana gelen iki deprem, 50 binden fazla insanın hayatına mal oldu. Depremzedeler için İngiltere'de yardım gecesi düzenleyecek olan Acun Ilıcalı, hem depremin etkileri hem de ekonominin mevcut durumuyla ilgili İngiliz basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"EKONOMİ TAM BİR FELAKET"

Depremzedelerin yaşadığı zorluklara değinen Ilıcalı, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyor ve bekliyordu. Çok fazla insan kaybettik, bir o kadar insan zarar gördü. Evlerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket. Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık. Bu yardım gecesi, insanlara gelecek için daha fazla umut vermemiz adına herkes için daha destekleyici bir gece olacak" şeklinde konuştu.

"O DENEYİMİ YAŞADIM"

Deprem bölgesinde yaşanan acıların kendisi için tanıdık olduğuna değinen Ilıcalı, "Annemle babamı bir trafik kazasında kaybettim. Bu yüzden anne-babasız kalmanın ne demek olduğunu küçük yaştan beri biliyorum. Onları kaybettiğimde 20 yaşındaydım. Bu durumlarda onların duygularını paylaşırım çünkü o deneyimi yaşadım" dedi.

ACUN İÇİN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Daily Mail'de yer alan haberde, Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı için "Türkiye'nin en çok izlenen programlarından bazılarının sahibi olarak hayatının büyük bir bölümünü televizyon kameraları karşısında geçiriyor" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (5)
  • günahkar kisi5: FELAKET AZ NE DEMEK.DUZGUN BİR AYAKKABI BİLE 1000 T.L NEREDEYSE 60$ DOLAR.AVRUPA AMERİKA BİLE COK DAHA UCUZ BİZDEN.NAS MAS BİTİRDİ BİZİ.SİMDİ DAHA BUNLARA OY VEREN OLURSA DİYECEK KELİME YOKK. Cevap Yaz 28 26 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: amcan iktidar vekili onun sayesinde burada para kazandın ve dışarıya aktarıyorsun kazandıklarını şimdi felaket diyorsun Cevap Yaz 53 16 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Felaket degilde ney acunun umrundami? Gercekleri soluyor adam ona bisey olmaz gercekleri soyleyen herkese saldirin zaten tek bir mantikli aciklama yok 22 15 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Acun Ilıcalı, Türk ekonomisi ile ilgili konuştu: Tam bir felaket - Son Dakika


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