İngiltere'de En Sıcak Haziran - Son Dakika
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İngiltere'de En Sıcak Haziran

01.07.2026 18:04
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İngiltere, Haziran 2026'da kayıtlardaki en yüksek sıcaklığa ulaştı, ortalama 17,1 derece ölçüldü.

İngiltere'de Haziran 2026, kayıtlardaki en sıcak haziran ayı oldu.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) hazirana ilişkin öncü sıcaklık değerlerini açıkladı.

Buna göre, haziranda ortalama sıcaklıklar 17,1 derece olarak ölçüldü.

Söz konusu sıcaklıklar, İngiltere'de kayıtların tutulduğu 1884'ten beri görülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Ülkede haziranda görülen 17,1 ortalama sıcaklıklar uzun vadeli sıcaklık ortalamasının da 3 derece üzerinde gerçekleşti.

Özellikle haziranın ikinci yarısında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere'de gece sıcaklıkları da alışılmadık seviyede yüksek seyretti.

İngiltere'de geçen hafta aşırı sıcak hava dalgası yaşanmış ve en yüksek günlük sıcaklık 36,7 dereceye ulaşmıştı. Yüksek sıcaklıklar ülkede toplu ulaşım dahil günlük hayatta aksaklıklara yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'de En Sıcak Haziran - Son Dakika

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