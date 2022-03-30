İngiltere'de halk artan hayat pahalılığı karşısında giderlerini kısmaya başladı - Son Dakika
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İngiltere'de halk artan hayat pahalılığı karşısında giderlerini kısmaya başladı

30.03.2022 20:23
İngiltere'de halk artan hayat pahalılığı karşısında giderlerini kısmaya başladı

İngiltere'de son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında tüketicilerin artık ısınma ve beslenme gibi zorunlu giderlerinden kesintiye gitmeye başladığı bildirildi.

İngiltere'de son dönemde artan hayat pahalılığı karşısında tüketicilerin artık ısınma ve beslenme gibi zorunlu giderlerinden kesintiye gitmeye başladığı bildirildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), toplam 13 bin kişinin katıldığı, "İngiltere'de 2021 Kasım ve 2022 Mart Arasında Artan Hayat Pahalılığının Yetişkinler Üzerindeki Etkileri" başlıklı ankete ilişkin sonuçları yayımladı.

Açıklamada, ülkede ankete katılanların 62'sinin geçen yılın kasımdan bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği kaydedildi.

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hane halkının haftalık harcamalarının ve faturalarının yükseldiğinin belirtildiği açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise artık gıda giderlerinden kesmeye başladığı bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 50'sinin ülkede rekor seviyede artan hayat pahalılığı nedeniyle zorunlu olmayan gider kalemlerinde kesintiye gittiği bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, dün yaptığı değerlendirmede, Rusya- Ukrayna savaşının İngiliz ekonomisi için en olumsuz dış etkiyi oluşturduğunu belirtmişti.

Broadbent, "Salgının ardından küresel bazda ticareti yapılan malların maliyetinde zaten çok keskin bir artış yaşanırken bunun üstüne gelen işgal, enerji ve diğer emtiaların fiyatlarını ciddi şekilde artırdı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitini 1 Nisan'dan itibaren uygulanmak üzere, yıllık toplam 1277 sterlinden 1971 sterline yükseltme kararı almıştı.

İngiltere'nin Kent şehrindeki yerel yardım kuruluşu Bechange'in Yöneticisi Angela Doggett daha önce İngiliz basınına yaptığı değerlendirmede son iki aydır gıda yardımı almak için kuyruğa girenlerin sayısının belirgin şekilde arttığını aktarmıştı.

Farklı yardım kuruluşlarına bağlı toplam 2 bin 200 gıda bankası bulunuyor

İngiliz yardım kuruluşu The Trussell Trust verilerine göre, ülkede hayatta kalmak için 2011'de kuruluşa bağlı gıda bankalarına yardım için başvuranların sayısı toplam 67 bin iken 2021'de toplam 2,5 milyona çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yardım kuruluşu, doğrudan kendi çatısı altında ülke çapında toplam 1300 gıda bankasıyla hizmet veriyor.

İngiliz Avam Kamarası'nın verilerine göre, ülkede Şubat 2021 itibarıyla farklı yardım kuruluşlarına bağlı toplam 2 bin 200 gıda bankası bulunuyor.

İngiltere'de bu yılın şubat ayında enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yıllık bazda yüzde 6,2 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede, şubatta doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yaklaşık yüzde 20 artış kaydetti.

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Togo Cumhuriyeti, Doğalgaz, England, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de halk artan hayat pahalılığı karşısında giderlerini kısmaya başladı - Son Dakika


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