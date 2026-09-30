İngiltere'de ikinci çeyrek büyümesi yüzde 0,5'e çıktı, 2025 tahmini yüzde 1,2'ye indi - Son Dakika
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İngiltere'de ikinci çeyrek büyümesi yüzde 0,5'e çıktı, 2025 tahmini yüzde 1,2'ye indi

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ONS, İngiltere ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesini yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükseltirken ilk çeyrek büyümesini yüzde 0,6'da sabit tuttu. Kurum ayrıca 2025 büyüme tahminini 0,1 puan aşağı çekerek yüzde 1,2'ye indirdi.

İngiltere ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,5'e çıkarıldı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ekonomik büyümeye ilişkin revize edilmiş verileri açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi için bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranı daha önceki yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e çıkarıldı. Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme oranı ise yüzde 0,6 ile sabit tutuldu.

ONS, 2025'e ilişkin ekonomik büyüme tahminini 0,1 puan aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,2'ye çekti.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, yeni büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, bugünkü verilerin ekonominin ölçümüne ilişkin yıllık güncellemeleri içerdiğini belirterek, "Bu kapsamda, İngiltere'de hizmetler sektöründeki faaliyetlerin daha doğru bir şekilde ortaya konulmasını sağlayan yeni bilgilerle her zamanki gibi güncellenmiş ve geliştirilmiş veri kaynakları da analize dahil edildi. 2025'in tamamındaki büyüme, önceki tahminlere kıyasla bir miktar daha düşük gerçekleşti. Çeyrekler bazındaki büyüme görünümü de buna bağlı olarak revize edildi." ifadelerini kullandı.

McKeown, son çeyrekte hizmetler sektöründeki büyümenin daha güçlü gerçekleştiğini ve böylece ekonominin şu an daha önce tahmin edilenden daha büyük olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
İngiltereEkonomiDünyaSon Dakika

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