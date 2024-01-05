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İngiltere'de İnşaat Sektörü Daraldı - Son Dakika
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İngiltere'de İnşaat Sektörü Daraldı

S&P Global tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi 46,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki ayda ise bu endeks 45,5 seviyesindeydi. PMI verilerine göre, sektör daralmaya devam ediyor. S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Ekonomi Direktörü Tim Moore, konut inşaatının en kötü performans gösteren alan olduğunu belirtti.

İngiltere\'de İnşaat Sektörü Daraldı
05.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:06
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İngiltere'de inşaat sektörü geçen yılın aralık ayında daraldı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, ülkede inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi verisinin 46,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (geçen yılın kasım ayı) inşaat sektörü PMI verisi 45,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 5O seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Ekonomi Direktörü Tim Moore ise, "Konut inşaatı en kötü performans gösteren alan odu." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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