İngiltere\'de İnşaat Sektörü Daraldı

İngiltere'de inşaat sektörü geçen yılın aralık ayında daraldı.

S&P Global'den yapılan açıklamada, ülkede inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi verisinin 46,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkede bir önceki ayda (geçen yılın kasım ayı) inşaat sektörü PMI verisi 45,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 5O seviyesinin üstü sektör büyümesi, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Ekonomi Direktörü Tim Moore ise, "Konut inşaatı en kötü performans gösteren alan odu." yorumunu yaptı.