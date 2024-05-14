İngiltere\'de İşsizlik Oranı Yükseldi

Ekonomi

İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,5 oldu. Ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış (reel) düzenli ve toplam maaşlar ise sırasıyla yüzde 2 ve 1,7 artış gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin işaretleri görmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışanların ücretlerindeki artışın yüksek kaldığını kaydeden McKeown, enflasyona göre ayarlanmış ücret artışının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.