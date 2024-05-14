İngiltere'de İşsizlik Oranı Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İngiltere'de İşsizlik Oranı Yükseldi

İngiltere\'de İşsizlik Oranı Yükseldi

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi. Bu dönemde çalışanların maaşlarında yıllık artış yüzde 6 olarak hesaplandı. İş gücü piyasasında soğuma işaretleri görülmeye devam ediyor.

14.05.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,5 oldu. Ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış (reel) düzenli ve toplam maaşlar ise sırasıyla yüzde 2 ve 1,7 artış gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin işaretleri görmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışanların ücretlerindeki artışın yüksek kaldığını kaydeden McKeown, enflasyona göre ayarlanmış ücret artışının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de İşsizlik Oranı Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de İşsizlik Oranı Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement