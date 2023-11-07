 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti - Son Dakika

İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti

Son Güncelleme: 07.11.2023 17:20

İngiltere'de saat başına 15 sterlin talep eden Amazon çalışanları, istediği ücreti alamayınca yeniden greve gitti. Bugün başlayan grev nedeniyle 3 gün boyunca iş bırakacak olan işçiler, platformun en fazla satış yaptığı 24 Kasım'daki Black Friday'de de grev yapacak.

Amazon çalışanları İngiltere'de yıl başında düzenledikleri ilk yasal grevin ardından ücret anlaşmazlığının sürmesiyle yeniden grev kararı aldı. Saat başına 15 sterlin isteyen Amazon'un Coventry deposunda çalışan 1000'den fazla işçi bugün dahil 3 gün boyunca grev yapacak. İşçiler ayrıca Amazon için önemli bir tarih olan 24 Kasım Black Friday'de de greve gidecek.

ÜCRETTE ANLAŞAMADILAR

İngiltere'de 75 bin çalışanı bulunan Amazon, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 15 Ekim'den itibaren asgari başlangıç ücretinin konuma bağlı olarak saatte en az bir sterlin artarak 11,80 sterlin ile 12,50 sterlin arasında olacağını duyurdu. Ücret oranları önümüzdeki yılın Nisan ayından itibaren saatte 12,30 sterlin ile 13 sterlin arasında artacak.

Amazon, artışların kendisine 170 milyon sterline (209 milyon dolar) mal olacağını ve asgari başlangıç ücretinin iki yıl içinde yüzde 20, 2018'den bu yana ise yüzde 50 artacağı anlamına geldiğini söyledi.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Türkiye'de "Efsane Cuma", "Muhteşem Cuma" isimleri ile uygulanan, Black Friday Şükran Günü'nden sonra gelen cuma günü gerçekleşiyor. 1960'lı yıllardan bu yana uygulanan Black Friday'de şirketler çeşitli indimler yaparak tüketimi canlandırmaya çalışıyor.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmişti. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu ismin verildiği düşünülüyor. Son yıllarda Black Friday perakende sektöründe olumlu şekilde karşılanıyor.

Amazon, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti - Son Dakika


Son Dakika
17:31 İngiltere, Orta Doğu'da barış ve istikrarı destekleyecek
17:22 Ömer Çelik apar topar yayını terk etti: Arkadaşlar ara vermemiz lazım
17:14 İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti
16:36 Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna saldırı! 1 kişi vuruldu
16:37 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 4 şüphelinin adli kontrolle serbest kalmasına savcılık itiraz etti
16:28 Doktorların e-imzaları çalınarak uyuşturucu satışı yapıldı
16:17 Bağımlılıkla mücadele eden oyuncu Evan Ellingson, rehabilitasyon merkezinde ölü bulundu
16:08 Galatasaray'da sakatlığı bulunan Muslera, Bayern Münih kafilesinde yer aldı
15:59 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: 12 esiri bırakmak istedik, İsrail engel oldu
15:55 Seçimden önceki videosu dolaşıma girdi! AK Parti rozetini takan Hatipoğlu'nu zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2023 17:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de istediği zammı alamayan Amazon çalışanları greve gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement