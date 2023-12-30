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İngiltere'de Sel Baskınları Nedeniyle Eurostar Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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İngiltere'de Sel Baskınları Nedeniyle Eurostar Seferleri İptal Edildi

İngiltere'de yaşanan sel baskınları nedeniyle Eurostar, kıta Avrupası arasındaki tren yolu bağlantısını sağlayan tünellerdeki hızlı tren seferlerini iptal etti. Yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle tünellerde sel baskınları yaşandığı belirtilirken, diğer tren yolu şirketleri de seferlerini iptal etti. Ülkenin güney bölgeleri ve İskoçya'nın kuzey bölgeleri için hava durumu uyarısı yapıldı.

İngiltere\'de Sel Baskınları Nedeniyle Eurostar Seferleri İptal Edildi
30.12.2023 - 21:05,  Güncelleme: 21:06
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İngiltere'de kıta Avrupası arasındaki tren yolu bağlantısını sağlayan tünellerde yaşanan sel baskınları nedeniyle hızlı tren hizmeti veren Eurostar'ın bugün tüm seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Eurostar'dan yapılan açıklamada, yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki hızlı tren tünellerinde sel baskınlarının yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tünellerdeki seller nedeniyle şirketin gün boyunca Londra'dan Paris, Brüksel ve Amsterdam'a yapılacak tüm seferleri iptal etme kararı aldığı aktarıldı.

Diğer yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, ülkede son günlerde şiddetini giderek artıran fırtına ve yoğun yağışlı hava koşulları nedeniyle Kent şehrinde Ebbsfleet Uluslararası Tren İstasyonundaki tünellerin sel suları altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin önde gelen tren yolu şirketlerinden Southwestern Railways'ten yapılan açıklamada ise Londra'daki St. Pancras Uluslararası Tren İstasyonu'ndan yapılması planlanan yüksek hızlı tren seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

"Sarı" kategoride uyarı

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nden (Met Office) yapılan açıklamada, Londra'nın da bir kısmını kapsayan ülkenin güney bölgeleri ve İskoçya'nın kuzey bölgeleri için bu hafta sonu boyunca geçerli olmak üzere "sarı" kategori ile hava durumu uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ülkede kuvvetli rüzgarların oluşması nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımın aksayabileceği, bazı yerlerde ise elektrik kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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