İngiltere'den 80 Milyar Sterlinlik Emeklilik Fonu - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'den 80 Milyar Sterlinlik Emeklilik Fonu

İngiltere, mega emeklilik fonlarıyla 80 milyar sterlin yatırım potansiyeli yaratacak reformlar yapıyor.

14.11.2024 13:49
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İngiltere, ülkede 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratacak mega emeklilik fonları oluşturulacağını açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 10 yılların en büyük emeklilik reformları hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, altyapı ve yerel projeler olmak üzere yaklaşık 80 milyar sterlinlik yatırım potansiyeli yaratacak mega emeklilik fonları oluşturulacak.

Reformlar, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir Emeklilik Planları Yasası ile hayata geçirilecek ve 86 Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritesinin varlıkları bir araya getirilerek mega fona dönüştürülecek.

İngiltere ve Galler'deki Yerel Yönetim Emeklilik Planı otoritelerinin varlık büyüklüğünün 2030'a kadar 500 milyar sterline ulaşması planlanırken katkı fonlarının büyüklüğünün 2030 itibarıyla 800 milyar sterline çıkacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Sterlin, Finans, Emlak, Son Dakika

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