İngiltere Maliye Bakanı banka ek vergisini 15 ay süreyle yüzde 3'ten 6'ya yükseltecek

İngiltere Maliye Bakanı John Healey, Sonbahar Bütçesi kapsamında hanehalkına yönelik destekleri açıklarken, bankaların karı üzerinden ödediği ek kurumlar vergisini 15 ay süreyle mevcut yüzde 3 seviyesinden yüzde 6'ya çıkaracaklarını bildirdi.

Healey, kendisi ile Başbakan Andy Burnham'ın kabinesinin ilk bütçesi olan Sonbahar Bütçesi'ni Avam Kamarası'nda açıkladı.

Konuşmasında dünya ekonomisinin alışılmadık zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Healey, "küresel ekonomik fırtına" uyarısında bulundu. Healey, ticaret gerilimlerinin küresel büyüme üzerinde "fren etkisi" yarattığını dile getirerek Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki savaştan kaynaklanan ekonomik baskılara dikkati çekti.

Özellikle Orta Doğu'daki savaşın ardından yaşanan tedarik aksaklıkları nedeniyle petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini ve bunun enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden Healey, fiyatlardaki artışın İngiltere'deki haneler ve işletmeler için ekonomik zorluklara yol açtığını söyledi.

İngiltere'nin borçlanma maliyetlerinin uzun yıllardır görülmeyen seviyelere çıktığını dile getiren Healey, Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) hesaplamalarına göre borçlanma maliyetlerinin bu yıl 14 milyar sterlin arttığı bilgisini paylaştı.

Healey, hükümetin harcamalarda "istikrar kuralı"na uyması gerektiğini belirterek bu kapsamda hükümetin mali hareket alanının 15 milyar sterlin seviyesinde olduğunu aktardı.

Kamunun toplam net finansal borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 83,2 olacağının öngörüldüğünü belirten Healey, bu oranın gelecek yıl ve 2028'de yüzde 83,8'e yükseleceğini, 2030'da yüzde 83,1 ve 2031'de yüzde 82,3 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Healey, kamunun bu yılki borçlanmasının GSYH'ye oranının yüzde 4,2 olacağını, gelecek yıl ise bu oranın yüzde 3,4'e gerilemesini beklediklerini söyledi.

Kamu alımlarında İngiliz işletmelere destek

Sonbahar Bütçesi'ne ilişkin detayları paylaşan Healey, "çalışan insanlar" için hazırlandığını belirttiği bütçenin yaşam ve işletme maliyetleri konusunda bir "nefes alma alanı" sağlayacağını dile getirdi.

Healey, bu kapsamda elektrik faturalarındaki KDV muafiyetinin uzatılacağını ve bunun faturalarda yıllık yaklaşık 50 sterlin düşüş sağlayacağını belirterek işletmelerin elektrik faturaları için bir destek programının gelecek yıl nisanda yürürlüğe gireceğini ve geriye dönük ödemelerin yapılacağını kaydetti.

Küçük işletmelere yönelik işletme vergisi indirimlerini finanse etmek amacıyla slot makinelerinden alınan makine oyunları vergisini yüzde 20'den yüzde 25'e çıkaracaklarını bildiren Healey, hükümetin asgari ücreti yüzde 3,9 artıracağını doğruladı.

Healey, bankaların karı üzerinden ödediği ek kurumlar vergisini 15 ay süreyle mevcut yüzde 3 seviyesinden yüzde 6'ya çıkaracaklarını belirterek konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Dünyada öncü konumda olan bankalarımız, ödedikleri vergilerle, destekledikleri istihdamla ve yatırımlarla bu ülkeye büyük katkı sağlıyor. Maliye Bakanı olarak bankalarımıza doğrudan şunu söylemek istiyorum. Üstlendiğiniz rolü takdir ediyor ve bunun için size teşekkür ediyorum. Küresel ekonomik fırtınaların ortasında, İngiliz ailelere nefes alma alanı sağlayacak desteğin finansmanına yardımcı olmaları için bankalarımıza güveniyorum. Bu nedenle bankalar, banka ek vergisine ilave 3 puanlık bir artışla karşılaşacak. Bu uygulama, enerji faturalarına yönelik acil desteği finanse etmek amacıyla süreyle sınırlandırılacak. Ocak ayında başlayacak ve 15 ay sonra sona erecek."

Bakan Healey, kamu alımlarında İngiliz işletmelerinin destekleneceğini de açıkladı.

İngiltere'de "gerçek servet ve yatırım" yaratan şirketleri belirlemek amacıyla yeni bir "İngiltere tedarikçisi" tanımı hazırlanacağını bildiren Healey, ülkenin savunma harcamalarına ilişkin NATO'ya karşı yükümlülüklerini nasıl yerine getireceği ve GSYH'nin yüzde 3'ünü savunmaya harcama taahhüdünü nasıl gerçekleştireceğine ilişkin ayrıntıları gelecek yılki harcama değerlendirmesinde açıklayacağını kaydetti.

Healey ayrıca Sonbahar Bütçesi kapsamında vergi gelirlerinin yerel yönetimlere devredilmesine yönelik bir yol haritası oluşturduklarını belirterek bu adımı "bir nesildir görülen en köklü yetki devri adımı" olarak nitelendirdi.

İngiltere ekonomisi için 2027 büyüme tahmini düşürüldü

Öte yandan OBR, Healey'nin açıklamaları sırasında yayımladığı değerlendirmede, İngiltere ekonomisine yönelik bu yılki büyüme tahminini daha önceki yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye yükseltti.

Ancak kurum, 2027 için büyüme tahminini daha önceki yüzde 1,6 seviyesinden yüzde 1'e düşürdü.

OBR'nin ekonomik büyümeye yönelik tahminleri, enerji fiyat şokunun etkilerini ve kamu borçlanmasındaki artışı yansıtıyor.