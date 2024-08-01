İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz indirimlerine ilişkin sinyal vermedi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz indirimlerine ilişkin sinyal vermedi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, politika faizini 25 baz puan indirme kararının dengeli olduğunu belirtti ve yılın geri kalanında faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı. Bailey, enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olunması gerektiğini ve enflasyonun hedef seviyelere düşüp düşmeyeceği konusunda hala bir soru işareti olduğunu ifade etti. Bailey, yeni hükümetin kamu çalışanlarına yönelik planladığı maaş artışının enflasyon üzerinde neredeyse bir etki yapmayacağını belirtirken, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin daha yüksek enflasyon baskılarına yol açıp açmayacağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

01.08.2024 15:59
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faizini 25 baz puan indirme kararının oldukça dengeli şekilde alındığını belirtti ve yılın geri kalanında olası faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal vermekten kaçındı.

BoE Başkanı Bailey, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5'e indirme kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ülkede manşet enflasyonun iki ay üst üste BoE'nin yüzde 2'lik hedefine uyumlu seyretmesinin ardından alınan faiz indiriminin "oldukça dengeli bir karar" olduğunu söyleyen Bailey, enflasyonist baskıların beklendiği gibi azaldığını dile getirdi.

Bailey, ekonominin son aylarda oldukça güçlü olmasına rağmen potansiyelinin altında kaldığını ifade eden Bailey, "Ancak enflasyonun düşük seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor. Yüksek enflasyon dönemini tam olarak arkamızda bırakmalıyız. Enflasyonun yılın kalan döneminde yüzde 2,75'e yükselmesini ve sonrasında tekrar hedefimiz olan yüzde 2 seviyesine dönmesini bekliyoruz. Bu açıdan, enflasyonun kalıcı bileşeninin yüzde 2'lik hedefle tutarlı seviyelere düşüp düşmeyeceği konusunda hala bir soru işareti söz konusu." diye konuştu.

Bankanın özellikle hizmet sektörü enflasyonunu yakından takip edeceğini belirten Bailey, Para Politikası Kurulu'nun enflasyonun ısrarcılığına ilişkin riskler konusunda farkındalığının son derece yüksek olduğunu aktardı.

Bailey, olası yeni faiz indirimlerine ilişkin açık bir sinyal ve tarih vermeden, "Bundan sonra da her zaman yaptığımız gibi toplantıdan toplantıya karar vereceğiz." dedi.

Piyasaların faiz indirimine ilişkin beklentileri konusunda da yorum yapmayan Bailey, faizin 2009 finansal krizi sonrasındaki nötr seviyelere dönmesinin pek olası olmadığını dile getirdi.

Bailey, yeni hükümetin kamu çalışanlarına yönelik planladığı yüzde 5,5 maaş artışının enflasyon üzerinde neredeyse bir etki yapmayacağını ifade ederken, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin daha yüksek enflasyon baskılarına yol açıp açmayacağı konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden de PPK'deki herkesin politika faizinin bir dereceye kadar kısıtlamaya ihtiyaç olduğunu gördüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, faiz indirimlerine ilişkin sinyal vermedi - Son Dakika

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