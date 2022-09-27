BoE Baş Ekonomisti Huw Pill'den faiz artışı sinyali Açıklaması

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, hükümetin planladığı vergi indirimlerine bankanın dikkate değer bir para politikası karşılığı vermesinin olası olduğunu belirtti.

Başkent Londra'da düzenlenen CEPR Barclays Parasal Politika Forumu'nda konuşan Pill, İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in duyurduğu 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim kararı ve bu kararın piyasa yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pill, "Bunun (vergi indirim kararının) dikkate değer bir para politikası tepkisi gerektireceği sonucuna varmamak zor." ifadesini kullandı.

Piyasa uzmanları tarafından Pill'in bu ifadesi önemli bir faiz artışı işareti olarak yorumlandı.

Öte yandan Pill, bankanın son gelişmelerin ardından acil bir faiz artırım kararı vermek yerine, kasımın ilk haftasında planlanan bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar beklemesi gerektiğini belirtti.

Pill, konuşmasında, İngiliz sterlinindeki sert değer kayıplarına da işaret ederek "Gördüğümüz finansal varlıkların yeniden fiyatlandırılmasına kesinlikle kayıtsız değiliz. Kayıtsız kalamayız." ifadesini kullandı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, dün yaptığı açıklamada, finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirterek Para Politikası Kurulu'nun, görevine uygun olarak orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için gereken şekilde faiz oranlarını değiştirmekte tereddüt etmeyeceğini duyurmuştu.

Sterlindeki tarihi düşüş

İngiliz sterlini, dün sabah Asya piyasalarında 1,0350 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, cuma yaptığı açıklamada, ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını belirtmişti. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin güç kaybetmesine neden oldu.

Analistler BoE'nin, ilerleyen dönemde enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz artışlarına devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere Merkez Bankası, geçen hafta, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 seviyesine yükseltmişti.

Ülkede enflasyon, halihazırda yüzde 9,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.