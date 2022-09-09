Bazı Arap ülkeleri İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla yas ilan etti

Kaynak: AA

Para Politikası Kurulu, England, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi - Son Dakika

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