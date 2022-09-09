BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi - Son Dakika
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BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi

09.09.2022 15:15
BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu'nun Eylül 2022 toplantısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bir hafta ertelendi.

BoE'den yapılan açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere'de 12 gün boyunca yas tutulacak olması nedeniyle Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısının 15 Eylül'den 22 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Kurulun faiz kararı 22 Eylül'de yerel saatle 12.00'de açıklanacak." denildi.

İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyan 2. Elizabeth, dün 96 yaşında vefat etmişti. Ülke, Kraliçe'nin ölümünden itibaren 12 gün boyunca yas tutacak.

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Kaynak: AA

Para Politikası Kurulu, England, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE, kraliçenin ölümünün ardından Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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