İngiltere PMI Ağustosta Yükseldi

İngiltere'de bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta hizmet sektöründeki aktivitenin artmasıyla 52,5 puanla son 4 ayın en yüksek seviyesini gördü.

S&P Global, İngiltere'nin ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 52,2 olan bileşik PMI ağustosta 52,5 puanla son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hizmet sektörü PMI ise 52,8 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet PMI, temmuzda 52,1 puan olmuştu.

Ülkede imalat PMI ise 51,5 puanla son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

S&P Global Market Intelligence başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere ekonomisinin ağustosta bir miktar ivme kazandığını belirterek, bu durumun üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 0,3'lük bir ekonomik büyüme görüleceğine ilişkin işaretleri güçlendirdiğini ifade etti.

Öte yandan Williamson, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle enerji fiyatları ve maliyet baskılarının yüksek kalmasının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini kaydetti.