İnönü Belediyesi ve Hak İş Sendikası İşçiler İçin Ek Protokol İmzaladı

Ekonomi

İnönü Belediyesi ile Hak İş Sendikası, belediye işçileri için hazırlanan toplu sözleşmenin yanısıra ek protokol imzaladı.

İnönü Belediye Başkanlığı makamında İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından imzalanan ek protokol ile İnönü Belediyesi'nde çalışan işçilerin sözleşmesine ilaveten maaşlarında iyileştirme yapılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi sözleşmeye eklenmiş oldu. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile belediye personellerinde hiçbir ayrım gözetmeden yapılacak iyileştirmenin seçim öncesinde verilen sözlerden biri olduğunu belirterek, hayata geçirdikleri sözlerin yanı sıra, ek protokol anlaşmasının da belediye ve çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi. - ESKİŞEHİR