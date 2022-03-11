İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

11.03.2022 13:19
İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite ve sendika heyetiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını, yapılan anlaşmaya ek olarak aylık 150 TL yakacak yardımı yapacaklarını belirterek, " Üniversite heyeti ve sendika heyetiyle dün görüşmeleri yaptık ve mutabakat çıktı. Bu protokolü imzalamamızın bir hediyesi olarak aylık 150 TL yakacak yardımı ekliyorum. 3 yıl rahat edersiniz. Ülkemizde alım gücü biraz düştü. Ekonomide biraz dalgalanma söz konusu tüm çalışanlarımızın, işçilerin, memurların, akademisyenlerin ücretleri de buna göre dengelenmesi gerekiyordu. Bu görüşmede başarılı güzel bir denge kuruldu. Bu süreçte gayret eden emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası(KOOP-İŞ) Malatya Şube Başkanı Necdet Durak ise yapmış oldukları iş sözleşmesinden memnun kaldıklarını ifade ederek, " Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi kamu protokolünün üzerinde. Almış olduğumuz yeni maddeler o kadar uzun görüşmeler de yapmadık. Zaten üniversite yönetimimiz emekçinin hakkını hak ettiği şekilde vereceğine inandığımız için bir araya gelerek yaklaşık 1 buçuk saat içerisinde maddeler üzerinde uzlaşı sağlandı. Katkılarından dolayı Rektör Kızılay'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Şu anki toplu iş sözleşmemiz yeni maddelerle ve kamunun üzerinde olması sebebiyle ilerdeki toplu iş sözleşmelerinde daha güzel olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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İnönü Üniversitesi, Üniversite, Kooperatif, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnönü Üniversitesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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