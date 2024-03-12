İnşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 15,7, yıllık bazda yüzde 67,87 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,13, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı.
Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,29, işçilik endeksi yüzde 103,46 artış kaydetti.
Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,92, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66,9 yükseldi. Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ocak 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 51,58, işçilik endeksi yüzde 102,88 artış gösterdi.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,99, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,09 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 artarken işçilik endeksi yüzde 40,5 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 58,72, işçilik endeksi de yüzde 105,65 artış olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika › Ekonomi › İnşaat Maliyet Endeksi Ocak Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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