Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Aylık Yüzde 1,98, Yıllık Yüzde 116,98 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 116,98 artış gösterdi. İnşaat sektöründeki maliyet artışında en düşük payı işçilik maliyeti aldı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini bugün açıkladı. Yıllık bazda en düşük artışın işçilik endeksinde yaşandığı veriler şöyle:

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 116,98, AYLIK YÜZDE 1,98 ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,61, işçilik endeksi yüzde 83,84 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 113,05, AYLIK YÜZDE 2,25 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,61, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,38 artarken işçilik endeksindeki artış yüzde 83,97'de kaldı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 130,51, AYLIK YÜZDE 1,10 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,13 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 147,20 artış gösterdi. Bu dönemde de en düşük endeks artışı, yüzde 83,36 ile işçilik endeksinde oldu.