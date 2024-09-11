İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 46,35, aylık yüzde 1,91 arttı. Böylece ağustos ayında yıllık yüzde 66,12 olan inşaat maliyet endeksi gerilemiş oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi ise yüzde 41,82, işçilik endeksi yüzde 57,38 artış gösterdi.

TÜİK, temmuz ayı inşaat maliyet endeksi istatistiklerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 artış gösterdi.

İşçilik endeksi yüzde 57,38 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi artışı yıllık yüzde 45,01

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47, işçilik endeksi yüzde 2,40 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.