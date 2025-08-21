İnşaat Malzemesi Endeksi Temmuzda Artış Göstermiştir

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan artış göstererek 81 puan oldu.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi'nin temmuz sonuçları yayımlandı.

Buna göre, haziranda azalış gerçekleştiren Bileşik Endeks'in temmuzda yeniden ivme kazandığı görüldü.

Çalışma gün sayısının normalleşmesi faaliyetleri desteklerken, siyasi ve jeopolitik risklerin temmuzda azalması endeksi olumlu etkiledi. İhracat pazarlarında tarife belirsizliği ise olumsuz etki yarattı. Temmuzda Faaliyet Endeksi artarken, Güven ve Beklenti Alt Endeksleri sınırlı ölçüde geriledi.

Gelişmeler sonucunda, İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puan yükselerek 81 puana çıktı. Bileşik Endeks geçen yılın temmuz ayını ise 91,1 puan ile tamamlamıştı.

Öte yandan, üçüncü çeyrekte faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüşten Bileşik Endeks'in olumlu etkilenmesi, ayrıca ihracat pazarlarındaki belirsizliğin azalması ile siyasi ve jeopolitik risklerdeki gerilemenin de endeksi desteklemesi bekleniyor.

Faaliyet Endeksi 1,9 puan arttı

Türkiye İMSAD'ın hazırladığı rapora göre, Faaliyet Endeksi, temmuz ayında yükselme gösterdi. Temmuz ayında çalışma gün sayısı normalleşmesi, siyasi risklerin ve belirsizliklerin azalması, beklentileri olumlu yönde etkiledi. Bu gelişmelere bağlı olarak Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 1,9 puan artarak 126 puana çıktı. Bu sonuçlar birlikte Faaliyet Endeksi 2024 yılı temmuz ayı seviyesinin de altında kaldı.

Temmuz ayında bir önceki aya göre yurt içi satışlar belirgin şekilde artarken, bu yükselişte çalışma gün sayısının normalleşmesi, siyasi risklerin azalması ve faiz indiriminin olumlu etkisi rol oynadı. Ayrıca, küresel ticarette tarife belirsizliğinin ay boyunca sürdüğü, pazarların durağan kaldığı, jeopolitik gerginliklerin azaldığı, üretim ve ciroların temmuz ayında belirgin şekilde yükseldiği de raporda aktarıldı.

İnşaat malzemesi sanayisinde faaliyetler, dezenflasyon politikaları, ihracat pazarlarındaki gelişmeler, jeopolitik ve siyasi riskler tarafından belirlendi. Yurt içi talep temmuz ayında hareketlenirken, mevsimsellik ise olumlu etki yarattı. İhracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanması ile belirsizliklerin azalması, TL kurundaki değer kaybının da ihracatı bu kez desteklemesi ve Faaliyet Endeksi'nin yılın üçüncü çeyreğinde toparlanma çabası için de olması bekleniyor.

Güven Endeksi 54,5 oldu

Rapora göre, temmuz ayında Güven Endeksi sınırlı ölçüde geriledi. Jeopolitik ve siyasi riskler azalırken, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ile enflasyondaki gerileme ise ekonomik programa olan güveni korudu.

Yurt içi faaliyetlerdeki artış güveni desteklerken, uzun bir aradan sonra yurt içi pazara olan güven yeniden artış gösterdi. İhracat pazarlarında tarifelerin yarattığı belirsizlikler güveni olumsuz etkilemeye devam ederken, genel olarak belirsizlikler Güven Endeksini sınırladı.

Bu gelişmelere bağlı olarak temmuz ayında güven seviyesi bir önceki aya göre 0,1 puan düşerek 54,5 puana indi. Güven Endeksi 2024 temmuz ayını ise 66,8 puan ile kapatmıştı.

Rapora göre, Temmuz 2025'te Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi durağanlaşma gösterirken inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sanayisinde güvendeki gerileme çok sınırlı kaldı. İhracat pazarlarına olan güven ise sınırlı ölçüde azaldı.

Beklenti Endeksi 66 puana indi

Rapora göre, temmuz ayında Beklenti Endeksi sınırlı ölçüde geriledi. Endeks yılın ikinci yarısına da düşüş ile başlamış olurken, gerileme oldukça yavaşladı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve enflasyondaki gerileme beklentileri olumlu etkilerken, siyasi ve jeopolitik risklerdeki azalma da temmuz ayında beklentileri destekledi. Aynı şekilde, iç pazardaki hareketlenme de beklentilere olumlu katkı yaptı.

Bu gelişmelere bağlı olarak, 2025 temmuz ayında Beklenti Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 66 puan seviyesine indi. Beklenti Endeksi 2024 yılı temmuz ayında ise 76,6 puan olarak gerçekleşmişti.

Rapora göre, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerdeki düşüş temmuzda durağanlaşma gösterdi. Gelecek üç aya ilişkin sipariş ve beklentiler de raporda değerlendirildi. Buna göre, yurt içi siparişler temmuz ayında sınırlı ölçüde azaldı ve ihracat siparişleri yeniden yükseldi.

Gelecek üç aya yönelik üretim beklentileri artarken, yatırım ve istihdam beklentileri ise sınırlı ölçüde geriledi. Üretim beklentilerinin yeniden artış gösterdiğinin altı çizildi.

Raporda yer alan değerlendirmeler kapsamında, 2025 yılının ikinci yarısında beklentileri şekillendirecek ana unsurlar ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeler olacak. Faiz indirimlerinin reel sektörü rahatlatması, ihracat pazarlarında nihai tarifelerin açıklanmasıyla belirsizliğin azalması bekleniyor. Buna karşılık, siyasi ve jeopolitik risklerin ise beklentiler üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği öngörülüyor.