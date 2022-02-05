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İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı - Son Dakika

İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı

05.02.2022 14:31
İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Kilis temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesi Kilis temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, İnşaat Mühendisleri Oda Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İnşaat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Ökkeş Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Gökhan Çeliktürk, "Kilis'te temsilcilik açtığımız için sevinçliyiz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KİLİS

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İnşaat Mühendisleri Odası, Gaziantep, İnşaat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat Mühendisler Odası Kilis temsilciliği açıldı - Son Dakika Ekonomi


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