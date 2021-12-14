İnşaat sektörünün sorunları Antalya'da masaya yatırılacak

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, inşaat sektörünün sorunları ve çözüm arayışlarının İMKON çatısı altında gerçekleşecek çalıştayda masaya yatırılacağını söyledi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Antalya'da gerçekleştirilecek çalıştayda inşaat sektörünün sorunları, kentsel dönüşüm, oda kurmanın gerekliliği ve 6 Milyon çürük yapıyı masaya yatıracaklarını ifade etti. Çalıştay öncesi açıklamalarda bulunan MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 17-19 Aralık tarihleri arasında İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) çatısı altında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Sektör Çalıştayına katılacaklarını söyledi. Ülke genelinde bulunan federasyon ve derneklerin, yönetim kurulu üyelerinin tamamının davetli olduğu geniş kapsamlı çalıştayın yapılacağına dikkat çeken Bülbüloğlu, "Çalıştayımızda pandemiye bağlı veya değişik sebeplerden dolayı temel inşaat malzemelerine gelen aşırı fahiş zamların sektöre etkileri, vatandaşın konuta erişim zorluğu, ülkemiz yapı stoğundaki 6 Milyon çürük yapının kentsel dönüşümünün durumu, yapı müteahhitleri sınıflandırılmasından kaynaklı sorunlar, arsa tedarik sorunu, kamuya iş yapan müteahhitlerimizin fiyat farkı ve tasfiye hakkı beklentileri, yurt dışı müteahhitlik fırsatları, mesleki yapısal sorunlar tartışılacak" ifadelerine yer verdi.

Bülbüloğlu ayrıca çalıştayda müteahhitler odasının kurulmasının gerekliliğinin de ele alınacağını ifade ederek 2022 yılına dair sektör olarak beklentileri 2 gün boyunca sürecek toplantıda masaya yatırılacağını dile getirdi. - MALATYA