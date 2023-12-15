2. İnsan Kaynakları Forumu'nda savunma sanayii şirketlerinin insan kaynakları yöneticileri yetenek kazanımı konusunda izledikleri stratejileri anlattı.

2. İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Toplum 5.0' teması ile İstanbul'da düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 26 farklı ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı Forum; kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, akademisyenler ve farklı sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirdi. Forum kapsamında savunma sanayinin öncü kuruluşlarından insan kaynakları birimi yöneticilerinin katıldığı oturumlar düzenlendi.

Program kapsamında 'Savunma Sanayii'nde Yetenek Yönetimi' başlığında panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş'ın yaptığı oturumda Aselsan İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık, Havelsan İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, Roketsan İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü Selin Tamer, TEİ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya, TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı Dr. Sinan Binbir konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, yetenek kazanımı konusunda stratejiler ve işe alım sürecinde uygulanan prosedürler konuşuldu.

"İnsan kaynakları şirket stratejilerini belirleyen temel iş ortağına dönüştü"

Aselsan İnsan Kaynakları Direktörü Muhammed Ali Işık "Şirket çalışanlarımızın yüzde 62'si mühendislerden oluşmakta. Başarılı ve nitelikli insan kaynağı yönetimi yapıyor olmak bizim için gurur verici ve kritik bir görev. İnsan kaynakları şirket stratejilerini belirleyen temel iş ortağına dönüştü. Bizde bir yandan trendleri, bir yandan şirketimize uygunluğu denetliyoruz. İnsan kaynakları yöneticileri şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeteneği eskisi kadar şirketlere çekemiyor. Yetenek kazanmak bu dönemde çok önemli. Şirket olarak en iyileri şirkete al ve onları daha iyi yap mottosuyla ilerliyoruz" dedi.

"Savunma sanayi sektörü çalışan sayısı son 10 yılda 2,5 kat arttı"

TUSAŞ İnsan Kaynakları Başkanı Dr. Sinan Binbir ise "Savunma sanayi sektörü çalışan sayısı son 10 yılda 2,5 kat arttı. TUSAŞ'ta ise 4 kat arttı. Bunu yetenek kazanımıyla yaptık. Şuan 7 bin mühendisimiz, teknisyenimiz var. Bu arkadaşlarımızı kazanmak adına kurumsal bir yetenek kazanımı benimsedik. İlkokuldan başlayıp doktoraya kadar giden süreçte yaptığımız modeller var. Hürkuş programı ile 6-10 yaş arası ilkokuldaki kardeşlerimize farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Ortaokul ve lisede Hazarfen programıyla farkındalık ve mühendisliğe yönlendirme yapıyoruz. Demirağ programında tercih danışmanlığı yaparak destek oluyoruz" diye konuştu.

Roketsan İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörü Selin Tamer de otomasyon sistemlerinin yaygınlaşmasının çalışanlarda endişeye neden olabileceğini belirterek, "Üretkenlik, yapay zeka konuları gündemde. Gelecekte insanların işgücüne gerek kalacak mı sorusu konuşuluyor. Toplam işgücünün dünyada yüzde 27'sinin OECD raporlarına göre tamamen otomasyona geçeceği belirtiliyor. Bu insanlarda endişeye neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Tek bir alanda uzmanlık iş hayatında yetersiz kalabiliyor"

Tek bir alanda uzmanlaşmanın günümüzde yeterli olmadığını belirten STM Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan da "Elimizde yetenekler var. Bu arkadaşlarımızın yetkinlik potansiyellerini ortaya çıkarmalıyız. Tek bir uzmanlık kişilerin hayatlarında iş yapma noktasında işi görebiliyordu. Ancak geldiğimiz noktada bu tip uzmanlık yetmiyor, bir konuda tek uzmanlık ve genel konularda bilgi sahibi olma ihtiyacı doğdu. Sonrasında ise daha fazla yetenekler arama ihtiyacı arttı. Ülkemiz donanmasının temel unsurları olacak gemiler ve denizaltıları yerli milli yapan firmayız. Yazılım teknolojiyi geliştirme ülkemizin ordusunun ihtiyacını karşılama ihtiyacıyla ilgili çalışmalarımız var. Çalışanlarımızın yetkinliklerini ele alırken şirketimizin gelecekte olmak istediği yere göre konumlandırıyoruz. Şirketimizin temel yetkinliklerini nasıl özdeşleştirebileceğimizi inceliyoruz. Bu yetkinlikleri ölçme hedefine doğru yolculuk ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeteneği elde tutmak çok önemli"

Havelsan İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek ise "Yetenek kazanımında çok ciddi bir efor sarf ediliyor. Yeteneği elde tutmak çok önemli bir hale geldi. Bu yönde stratejiler geliştiriyoruz. Pandemi sonrasında yetkinlik konusunda insan kaynaklarına önemli rol düşüyor. Yapılan araştırmalarda çalışanların beklentileri sadece ücret olmadığı görülüyor. Çalışanlar nasıl geliştiklerini, öğrenme fırsatlarını, iyi bir sosyal ve fiziki şartlarda çalışmayı, işlerinde esneklik olmasını ön plana çıkartıyor. Savunma sanayide gücümüze güç katmak için çalışıyoruz" dedi

TEİ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Çetinkaya da "Yetenek yönetimini TEİ'de 4 basamakta yapıyoruz. Yeteneği kazanmak, yeteneği keşfetmek, yeteneği geleceğe hazırlamak ve yeteneği elde tutma konularını benimsiyoruz. Yeteneklerimizi TEİ'nin geleceğinin mimarları olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL