İnsan Odağında Yönetim Kongresi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İnsan Odağında Yönetim Kongresi

PERYÖN kongresinde beyin göçü, beyin gücüne dönüşüm ve istihdam fırsatları tartışıldı.

06.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından "32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi" düzenlendi.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, kongrenin ikinci gününde düzenlenen oturumda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay bir araya geldi.

Oturumda, "beyin göçü" işveren ve çalışan perspektifinden değerlendirilerek bunu "beyin gücü"ne çevirme fırsatları ele alındı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, bugün gençlerin 2,5 milyonunun ekonomide yer almadığını belirterek, "Bizim hem gençleri hem kadınları istihdama dahil etmemiz gerekiyor. Bugün üniversiteden mezun olan gençlerimizin yüzde 2'si yurt dışına gidiyor. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye dünyada 10 ekonomi arasına girecekse, yetenekli gençlerimizi kaybetmemeli, yeni yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Bu yetenekleri ülkemizde tutmak için her alanda uygun iklimi sağlamamız gerekiyor. Bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi olarak hepimizin üzerine görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Çalışma hayatında insan kaynakları profesyonellerinin üzerine düşen görevin zorluğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Şu anda en zorlu görevin insan kaynakları profesyonellerine düştüğünü düşünüyorum. Çünkü son yıllarda iş insanlarının zorlandıkları başlıca iki alan finansa erişim ve insan kaynakları. Bugün her liderin, insan kaynakları lideri özelliği de taşıması gerektiği görüşündeyim. Hiç şüphe yok ki bugünden başlayarak gelecekte de insan kaynakları CEO'ların ana gündem maddelerinden biri olacak. Çünkü nitelikli insan kaynağı olduğu zaman finansmana da rahat erişirsiniz, stratejinizi de oluşturursunuz."

Ebru Taşcı Firuzbay da "Her türlü ayrımcılıktan uzak kapsayıcı kurum kültürüne, teknoloji ve yapay zekayla anlaşmış, umutlu liderlere ihtiyacımız var. Bunlar olduğunda beyin göçünü beyin gücüne çevirme şansımız olduğu gibi yurt dışında olan yeteneklerimizin de ülkeyle bağını koparmamış oluruz ve yaratacakları katma değeri de yine ülkeye döndürmüş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Orhan Turan, Türkiye, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnsan Odağında Yönetim Kongresi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:25:46. #1.12#
SON DAKİKA: İnsan Odağında Yönetim Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.