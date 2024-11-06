Ekonomi

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından "32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi" düzenlendi.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, kongrenin ikinci gününde düzenlenen oturumda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay bir araya geldi.

Oturumda, "beyin göçü" işveren ve çalışan perspektifinden değerlendirilerek bunu "beyin gücü"ne çevirme fırsatları ele alındı.

Turan, burada yaptığı konuşmada, bugün gençlerin 2,5 milyonunun ekonomide yer almadığını belirterek, "Bizim hem gençleri hem kadınları istihdama dahil etmemiz gerekiyor. Bugün üniversiteden mezun olan gençlerimizin yüzde 2'si yurt dışına gidiyor. Bu çok yüksek bir oran. Türkiye dünyada 10 ekonomi arasına girecekse, yetenekli gençlerimizi kaybetmemeli, yeni yetenekleri ülkemize kazandırmalıyız. Bu yetenekleri ülkemizde tutmak için her alanda uygun iklimi sağlamamız gerekiyor. Bunun için kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademi olarak hepimizin üzerine görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Çalışma hayatında insan kaynakları profesyonellerinin üzerine düşen görevin zorluğuna dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Şu anda en zorlu görevin insan kaynakları profesyonellerine düştüğünü düşünüyorum. Çünkü son yıllarda iş insanlarının zorlandıkları başlıca iki alan finansa erişim ve insan kaynakları. Bugün her liderin, insan kaynakları lideri özelliği de taşıması gerektiği görüşündeyim. Hiç şüphe yok ki bugünden başlayarak gelecekte de insan kaynakları CEO'ların ana gündem maddelerinden biri olacak. Çünkü nitelikli insan kaynağı olduğu zaman finansmana da rahat erişirsiniz, stratejinizi de oluşturursunuz."

Ebru Taşcı Firuzbay da "Her türlü ayrımcılıktan uzak kapsayıcı kurum kültürüne, teknoloji ve yapay zekayla anlaşmış, umutlu liderlere ihtiyacımız var. Bunlar olduğunda beyin göçünü beyin gücüne çevirme şansımız olduğu gibi yurt dışında olan yeteneklerimizin de ülkeyle bağını koparmamış oluruz ve yaratacakları katma değeri de yine ülkeye döndürmüş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.