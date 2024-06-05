Intel, Apollo Global Management ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak - Son Dakika
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Ekonomi

Intel, Apollo Global Management ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak

Intel, Apollo Global Management ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak

Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında Apollo Global Management ile satmak üzere anlaşmaya vardı. Apollo, Intel'in Fab 34'e ait hissesini satın alacak ve anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor. Fab 34, Intel'in Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olarak Eylül 2023'te faaliyete geçmişti.

05.06.2024 10:15
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Intel, İrlanda'daki yeni üretim tesisi için kurulan ortak girişimdeki yüzde 49'luk hissesini 11 milyar dolar karşılığında satmak üzere Apollo Global Management ile anlaşmaya vardı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, Apollo, Intel'in aşırı ultraviyole litografi makineleri kullanılarak Intel 4 üretilmesi için İrlanda'da kurulan Fab 34'e ait ortak girişimdeki hissesini satın alacak.

11 milyar dolarlık anlaşmanın bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Intel'in 18,4 milyar dolar yatırım yaptığı, Avrupa'daki ilk yüksek hacimli aşırı ultraviyole litografi üretim merkezi olan Fab 34, Eylül 2023'te İrlanda'nın Leixlip kentinde faaliyete geçmişti.

Kaynak: AA

Intel, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Intel, Apollo Global Management ile ortak girişimdeki hissesini 11 milyar dolara satacak - Son Dakika

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