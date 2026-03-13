İpa: Kart Borcunun Tamamını Ödeyemeyenlerin Oranı Yüzde 50'yi Aştı - Son Dakika
İpa: Kart Borcunun Tamamını Ödeyemeyenlerin Oranı Yüzde 50'yi Aştı

13.03.2026 12:19  Güncelleme: 13:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) şubat ayında yaptığı gündem araştırmasına göre, kredi kartı borcunun tamamını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 50,5 oldu. İstanbulluların yüzde 67,5’i de ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını ifade etti.

İBB bağlı İPA, aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin şubat sayısını yayımladı. Her ay olduğu gibi İstanbul'un toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerinin analiz edildiği İstanbul Barometresi'nde "Gündem Araştırmaları"nın şubat ayı raporu da yer aldı. Araştırma kapsamında "ekonomi" ana başlığı altında yöneltilen sorular, şubat ayında katılımcıların yarısından fazlasının kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini gösterdi.

"Kredi kartı borcu zorladı"

Şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödediğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 olarak kayıtlara geçti. Asgari tutardan daha az ödeme yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 4,5, asgari tutar ile tamamı arasında ödeme yapanların oranı yüzde 7,5, hiç ödeyemediğini belirtenlerin oranı yüzde 9,7, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı yüde 28,8 oldu. Araştırmada, katılımcıların yüzde 50,5'i şubat ayında kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediği belirtildi.

"Ramazan ayında gıda fiyatları arttı"

Araştırmada katılımcılara ramazan ayına özel sorular da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 46,3'ü ramazan ayında gıda harcamalarının arttığını kaydetti. Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığını ifade edenlerin oranı da yüzde 67,5 oldu. Katılımcıların yüzde 13,5'i gıda fiyatlarının makul düzeyde arttığını, yüzde 11,3'ü artmadığını, yüzde 33.2'si  7,7'si ise konu hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.

"Dışarıda yeme-içme ve giyim alışverişinde düşüş"

Araştırmanın "tüketim alışkanları" başlığı altında yöneltilen sorular ise tüketimdeki düşüş eğiliminin dışarıda yeme-içme ve giyim kalemlerinde yoğunlaştığını gösterdi. İstanbulluların yüzde 57,6'sı son bir ayda dışarıda yeme-içme alışkanlıklarında azalma olduğunu belirtirken, katılımcıların yüzde 51,9'u da giyim alışverişi alışkanlıklarında düşüş olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

