IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrısı Yapıldı

IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrısı Yapıldı

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan duyuruya göre, 2021-2027 IPARD Programı'nın Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı 31 Temmuz 2024 tarihinde yapıldı. Bu çağrı, tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelere yönelik destek başvurularını kapsamaktadır. Başvurular, Türkiye'nin 81 ilinden kabul edilecek ve destek oranları yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişmektedir. Proje başvuruları 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak ve 25 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecektir.

02.08.2024 13:03
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Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yapılan duyuruyu paylaştı.

TKDK, 2021-2027 IPARD Programı'nın (IPARD III Dönemi) Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı'na 31 Temmuz 2024 tarihinde çıkıldığını duyurdu. Çağrı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bir program kapsamında yapılırken, tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen işletmelere yönelik destek başvurularını kapsıyor.

Faydalanıcılara sağlanacak mali destek, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Programı Fonu'ndan karşılanacak. Bu destek, gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak sağlanacak ve "kamu katkısı" olarak adlandırılıyor.

IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrısı, Türkiye'nin 81 ilinden proje başvurularını kabul edecek. Başvurular, "M1 - Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" tedbiri kapsamında yapılacak. Bu tedbirde süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmelere yönelik destek oranları yüzde 60 ile yüzde 75 arasında değişmekte ve toplam destek bütçesi 90 milyon Euro olarak belirlendi.

Proje başvuruları, 16 Eylül 2024 tarihinden itibaren TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacak ve 25 Ekim 2024 saat 18: 00'e kadar devam edecek. Online Proje Başvuru Sistemi ise 18 Ekim 2024 saat 18: 00'de kapatılacak.

TKDK, proje başvurularının inceleme süreçlerine hızlıca başlayacak ancak projelerin desteklenmesi ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, Avrupa Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilecek. Ayrıca, Basitleştirilmiş Maliyet Sistemi'ne geçiş için Avrupa Komisyonu'na yapılan prosedür değişikliği talebinin onay süreci devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IPARD III Dönemi Üçüncü Başvuru Çağrısı Yapıldı - Son Dakika

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