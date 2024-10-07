İpli Kifoz Ameliyatı ile Büyüme Korunuyor

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Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, çocuk ve gençlerde büyümeyi engellemeden eğriliğin düzeltilebildiği ipli kifoz ameliyatı hakkında bilgiler verdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, omurganın anormal bir şekilde öne doğru eğilmesi durumu olan kifoz, estetik kaygıların yanı sıra ileri vakalarda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. İpli kifoz ameliyatı, idiyopatik kifoz (Scheuermann hastalığı/omurganın öne eğilmesi) tanısı olan ve eğrilik derecesi ilerleyen çocuk ve genç erişkinlere uygulanan yeni bir cerrahi tedavi yöntemi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu, ipli kifoz cerrahisinin büyüme potansiyeli bulunan ve eğriliği esnek olan hastalara, kifozun derecesi, hastanın yaşı ve eğriliğin yeri göz önüne alınarak uygulandığını belirtti.

Pehlivanoğlu, ipli kifoz ameliyatının nasıl yapıldığına değinerek, "Bu ameliyatta eğriliğin olduğu omurlara, bir omura konulup bir omur boş bırakılarak vidalar yerleştirilir. Bu vidaların arasına polietilen esnek bir bant (ip) yerleştirilip gerdirilerek eğrilik düzeltilir ve omurganın doğru şekilde hizalanması sağlanır. Daha az vida kullanılarak hem vida konulan seviye kısaltılır, hem de daha az omura implant yerleştirilerek hareket korunur." açıklamalarında bulundu.

İşlemin klasik cerrahide olduğu gibi sırtın ortasına yapılan büyük bir kesiden, kasları omurgadan ayırarak değil, daha küçük bir kesi ile omurgaya yapışan kasları kesmeden uygulandığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sayede ameliyat sonrası yara iyileşmesi çok daha hızlı olurken, ameliyata bağlı gelişecek yara izi de çok daha küçük boyutta olmaktadır. İpli kifoz ameliyatı, diğerlerine kıyasla daha konforlu ve avantajlı bir yöntemdir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hastaya çok daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü sağlanır"

Pehlivanoğlu, füzyon ameliyatının aksine, ipli kifoz ameliyat sonrası hastanın omurgasının büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Omurgadaki eğrilik, hem sistemin düzeltici etkisiyle hem de hastanın büyümesiyle birlikte düzelmeye devam eder. Aynı zamanda hasta hareket kabiliyetini ve büyüme potansiyelini kaybetmez. Omurga, kullanılan materyalin esnek yapısı sayesinde bükülebilmeye ve hareket etmeye devam eder. Bu durum da hastaya çok daha fazla konfor ve hareket özgürlüğü sağlar. Bu teknik, kifoza bağlı olarak gelişen omurların kamalaşmasını ve şekil bozukluğunu da düzelterek hastanın anatomisini olması gerektiği normal şekline getirebilir."

İpli kifoz ameliyatının klasik cerrahiden (füzyon) farkını ve sunduğu avantajları sıralayan Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"İpli kifoz ameliyatı, hastanın büyümeye devam etmesine izin verir. Füzyon cerrahisi gibi büyümeyi durdurmaz. Omurga hareketini ve esnekliğini korur. Hastanın hayat kalitesini arttırır. Profesyonel sorcuların, spora geri dönüşünü sağlar. Füzyon ameliyatındaki gibi hareketsiz bir omurga yaratmaz. Daha minimal bir cerrahidir. Füzyondan daha ufak bir kesiden, omurgaya hareket kazandıran kasları kesmeden uygulanır. Daha az cerrahi implant (vida, çubuk) kullanılır. İskelet gelişiminin tamamlanmasından önce uygulanabilir. Füzyon gibi, hastanın yaşının ilerlemesi beklenmez ve böylece eğriliğin ilerlemesinin önüne geçilir. Daha az kan kaybı ve daha az enfeksiyon riski barındırır. Çoğu hasta için tek seferlik bir cerrahi işlem gerektirir."

Ameliyatın ardından yatış süresinin kısa olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, hastaların 4-5 gün sonunda taburcu olduğunu, iki hafta sonunda ise dikişlerin alındığı bildirdi.