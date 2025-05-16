İpotekli Konut Satışlarında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

İpotekli Konut Satışlarında Artış

İpotekli Konut Satışlarında Artış

Nisan 2025'te ipotekli konut satışları %147 arttı; vatandaşlar kredi kullanmaya istekli.

16.05.2025 12:50
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İpotekli konut satışlarına dikkat çeken Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Her ne kadar toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 14,8'de kalmış olsa da geçen yılın aynı ayına göre neredeyse 1,5 kat artış söz konusu. Bu durum, konut kredi kullanım şartlarının hala zorlu olmasına rağmen vatandaşın tekrardan konut kredisi kullanma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 118 bin 359 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti. Öte yandan Nisan ayında tüm gayrimenkul türlerinde 237 bin 829 satış işlemi gerçekleşti. Bu rakam yılın ilk 4 ayında ise 1 milyon 66 bin 591 oldu.

"Vatandaş kredi kullanma konusunda istekli"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ipotekli konut satışlarındaki yıllık yükselişe dikkat çekti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre görülen yüzde 147 oranında artışa dikkat çeken Özelmacıklı, "Her ne kadar toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı yüzde 14,8'de kalmış olsa da geçen yılın aynı ayına göre neredeyse 1,5 kat artış söz konusu. Bu durum, konut kredi kullanım şartlarının hala zorlu olmasına rağmen vatandaşın tekrardan konut kredisi kullanma konusundaki istekliliğini ortaya koyuyor. İnsanlar konut alırken ihtiyaç duydukları düşük borçlanmalarda konut kredisi kullanmaktan çekinmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Son yılların en iyi yıl açılışı devam ediyor"

Yılın ilk dört ayındaki toplam konut satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Özelmacıklı, "2025 yılı itibarıyla konut satışlarında son yılların en iyi yıl açılışını yapmıştık. Bu süreç devam ediyor. Yaz aylarıyla birlikte bu hareketliliğin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Tüm satış türlerinde görülen artışlar bu tahminimizin en önemli dayanağı. Özellikle altın piyasasındaki hareketlilik konut satışlarını doğrudan etkiliyor. Altının yükselmesi de düşmesi de konut yatırımını pozitif yönde etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal dönüşüm söz konusu"

15 Mayıs gününün 1994 yılından bu yana Uluslararası Aile Günü olarak idrak edildiğini hatırlatan Özelmacıklı, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2024 yılında 3,11 kişiye düştü. Tek kişilik hane halklarının oranı yüzde 20'ye yükseldi. Kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 56,1 olurken, yüzde 28'inin kiracı olduğu, yüzde 0,9'unun lojmanda yaşadığı, yüzde 15'inin ise kendine ait olmayan bir konutta yaşadığı halde kira ödemediği belirlendi. Bu ciddi bir toplumsal dönüşümün izdüşümüdür. Tek kişilik hane halkı sayısındaki artış da endişe verici. Dolayısıyla hane halkının azalması yaşam alanlarını küçültüyor" diye konuştu.

"Belgesi olan emlak işletmelerine danışın"

Gayrimenkul alım ve satımının çok önemli bir karar olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu aşamada vatandaşlarımıza tavsiyemiz yetki belgesine sahip emlak işletmeleri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) verdiği yeterlilik belgelerine sahip profesyoneller ile çalışmaları olacaktır. Emlak işletmeleri ile sözleşme yapmak sizlerin haklarınızı korumayı sağlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İpotekli Konut Satışlarında Artış - Son Dakika

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