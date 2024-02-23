İpsala OSB\'de Fabrikaların Üretimine Bu Yıl Başlanacak

Ekonomi

Edirne'nin İpsala ilçesinde, altyapı çalışmalarında sona gelinen Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak fabrikaların bir bölümünde üretimin bu yıl başlaması öngörülüyor.

Yunanistan'a sınır ilçede, sınır kapısına 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine, 29 parsel olarak planlanan OSB'de altyapı çalışmaları sürüyor.

Yüzde 80'i tamamlanan çalışmaların bitmesinin ardından fabrikalar inşa edilmeye başlanacak. Parsellerin dolması halinde bölge, 750 dönüme kadar genişleyebilecek.

OSB'nin uluslararası kara yolu üzerinde ve sınır kapısına yakın olması, ihracat yapan üretici firmalar için avantaj oluşturuyor.

4 kilometre sonra gümrükte, gümrükten 1 kilometre sonra Avrupa'da olacak

İpsala OSB Müdürü Sezer Akyel, AA muhabirine 2022'nin son ayında başladıkları çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

İmar planları ve projelerin onaylanmasının ardından altyapı çalışmalarına başlandığını belirten Akyel, "Yol, kanalizasyon ve yağmur suyu toplama kanal inşaatlarının yüzde 80'i tamamlandı." dedi.

Akyel, ihracatçı firmaların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti. OSB'nin gümrük kapısına olan yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Akyel, şunları kaydetti:

"Bölgemizde üretilen ürünler araçlara yüklenecek ve 4 kilometre ilerideki tır parkında gümrüklemeleri yapılacak. 1 kilometre sonra da gümrük kapısından Avrupa'ya çıkacak. Bu, ihracatçı firmalar açısından çok avantaj sağlayacak. Yolun üzerinde, stratejik olarak çok iyi bir konumda. Yatırımcıları bekliyoruz.

Tahsislerin yüzde 50'si yapıldı, bu yıl birkaç şirketimiz projelerini tamamlayıp faaliyete geçecek. Bir ay içinde firmaların temel atmaları başlayacak. İpsala OSB'de bu yıl için çarklar yüzde 25 oranında dönmeye başlar, gelecek yıl yüzde 75 kapasiteye ulaşılır."

-"Bölgede istihdama katkı sunacak"

İpsala OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Koru da sanayi bölgesinin istihdama önemli katkı sunacağını dile getirdi.

İş imkanlarının artacağını belirten Koru, "Gençlerimiz başta Çorlu ve Çerkezköy olmak üzere sanayinin olduğu yerlere gidiyor. Bundan sonra bölgedeki göç duracak. Hatta tersine göç başlayacak. OSB'ye kaliteli ve büyük çaplı firmalar geliyor. Kentimize katma değer sağlayacaklar. Firmalar faaliyete geçtiği zaman bölgemizde işsizlik büyük ölçüde ortadan kalkacak." diye konuştu.

Koru, OSB'de çeltik başta olmak kentin önemli tarımsal ürünlerinin işlenerek iç ve dış pazara sunulacağını ifade etti.

Bölgede çevre dostu fabrikalara öncelik verileceğini de anlatan Koru, "Firmalarla yaptığımız anlaşmalara çevreyi korumalarıyla ilgili ek maddeler koyuyoruz. Ön arıtma yapmadan genel arıtmaya atıkların salınmasına izin vermeyeceğiz. Valimiz Yunus Sezer'in başkanlığında çok hızlı yol aldık." dedi.