Irak, Chevron ile Enerji Anlaşması İmzaladı

Irak hükümeti, ABD merkezli enerji şirketi "Chevron Corporation" ile Basra, Zikar ve Salahaddin vilayetlerindeki petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik enerji anlaşmaları imzaladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, "Basra Oil Company" ile "Chevron Corporation" arasında Batı Kurna/2 sahasının işletme yönetiminin devrine ilişkin anlaşmanın imza törenine başkanlık etti.

Anlaşma kapsamında ayrıca "Ddiqar Oil Company" ve "North Oil Company" ile birlikte Zikar vilayetindeki Nasiriye petrol sahası ve dört keşif bloğunun geliştirilmesi ile Salahaddin vilayetindeki Belad sahasının geliştirilmesi de hedefleniyor.

İmza töreni, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Irak Başbakanı Sudani, söz konusu anlaşmaların petrol sektöründeki reformların tamamlanması açısından taşıdığı öneme işaret ederek, özellikle Zikar ve Salahaddin vilayetlerinde ekonomik kalkınma ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca "Basra Oil Company", "Lukoil" ve "Chevron" arasında çerçeve niteliğinde bir anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Buna göre sözleşme geçici olarak "Basra Oil Company"e devredilecek, yeni sözleşme şartlarına ilişkin müzakerelerin tamamlanmasının ardından "Chevron"a devri gerçekleştirilecek.