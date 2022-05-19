Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı

19.05.2022 14:03
Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı

Irak Petrol Bakanlığı'nın, ülkenin güneyindeki Meysan ilinde 22 petrol kuyusu açılması amacıyla çalışmalar yürütmesi için Çinli petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı'nın, ülkenin güneyindeki Meysan ilinde 22 petrol kuyusu açılması amacıyla çalışmalar yürütmesi için Çinli petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Hükümete bağlı Irak Sondaj Şirketi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada COSL petrol şirketiyle yapılan anlaşmanın, Meysan'daki petrol yataklarında açılacak 22 kuyu için Çinli şirket CNOOC ile yapılan daha önceki başka bir anlaşmayı destekleyen nitelikte olduğuna işaret edildi.

Bağdat, petrol üretimini 2025 yılına kadar günde ortalama 6 milyon varile çıkarmak için petrol sahaları geliştirme ve yeni kuyular açma çalışmalarını hızlandırdı.

Günlük ortalama 4,6 milyon varil petrol üretimiyle Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük ham petrol üreticisi olan Irak'ta devlet harcamalarının yüzde 92'si petrol gelirleriyle karşılanıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, nisan ayında OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber Irak'ta artmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Irak, Çin petrol şirketi COSL ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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