İran'da İnternet Kesintisi Ekonomi 40 Milyon Dolar Zarar Verdi
İran'da İnternet Kesintisi Ekonomi 40 Milyon Dolar Zarar Verdi

14.04.2026 06:42
İran'da internet erişiminin kapalı olması nedeniyle günlük zarar 30-40 milyon dolar. Kolahi'den açıklama.

İran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, İran'da internetin uluslararası erişime kapalı olmasının ekonomiye zararının 30 ila 40 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.

İran'dan yayın yapan donya-e-eqtesad haber sitesine göre, Kolahi, İran Ticaret Odası'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "İnternet kesintisinin günlük doğrudan zararı 30 ila 40 milyon dolar, dolaylı zararı yaklaşık 70 ila 80 milyon dolar civarında." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu zararın günde 2 enerji santrali maliyetine denk olduğunu ve bu zararı (savaştan bağımsız) ülkenin kendi kendine verdiğini kaydetti.

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 46 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'da İnternet Kesintisi Ekonomi 40 Milyon Dolar Zarar Verdi - Son Dakika

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik Savaş uçakları peş peşe havalandı Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
06:35
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
05:55
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
03:52
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
00:44
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney’in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
SON DAKİKA: İran'da İnternet Kesintisi Ekonomi 40 Milyon Dolar Zarar Verdi - Son Dakika
