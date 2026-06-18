İran'da Petrokimya Tesisleri Yeniden Üretime Geçti - Son Dakika
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İran'da Petrokimya Tesisleri Yeniden Üretime Geçti

18.06.2026 11:37
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İran, saldırılardan etkilenen petrokimya tesislerinin %90'ını yeniden faaliyete geçirdi.

İran'da ABD-İsrail saldırılarında zarar gören petrokimya tesislerinin yaklaşık yüzde 90'ının yeniden üretime geçtiği belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Körfez Petrokimya Endüstri Grubu (PGPIC) Genel Müdürü Muhammed Şeriatmedari; Bilim, Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcılığı ile PGPIC arasında savaşta zarar gören petrokimya tesislerinin yeniden inşası ve modernizasyonuna ilişkin işbirliği protokolünün imza töreninde konuştu.

Saldırılarda kritik sanayi altyapılarının hedef alınmasına rağmen üretimin sürdürülmesi için yoğun çaba gösterildiğini belirten Şeriatmedari, üretim dışı kalan tesislerin yüzde 89'unun yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Bazı tesislerin kapasitelerinin üzerinde üretim yaptığını ifade eden Şeriatmedari, bazı tesislerde ise tam kapasiteye ulaşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yeniden inşa sürecinin yalnızca hasarın giderilmesini hedeflemediğini vurgulayan Şeriatmedari, üretim altyapısının yeniden tasarlanması, teknolojik kapasitenin artırılması, dayanıklılığın güçlendirilmesi ve kritik parça ile teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

Şeriatmedari, imzalanan işbirliği protokolünün yeniden inşa çalışmalarını hızlandıracağını, teknoloji seviyesini yükselteceğini ve petrokimya sektöründe üretim sürekliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran'da Petrokimya Tesisleri Yeniden Üretime Geçti - Son Dakika

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