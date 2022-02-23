İran'dan Avrupa'ya mesaj: Gaz temin etme kapasitemiz var - Son Dakika
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İran'dan Avrupa'ya mesaj: Gaz temin etme kapasitemiz var

23.02.2022 12:52
İran'dan Avrupa'ya mesaj: Gaz temin etme kapasitemiz var

Rusya'nın Avrupa'ya karşı yaptığı doğal gaz fiyatlarını artırma tehdidine karşı, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz sonrası Putin'in karşısında konumlanan Avrupa, doğal gaz sıkıntısıyla karşı karşıya. Rusya'nın doğal gaz fiyatını artırma tehdidinden sonra yeni tedarikçi arayışına giren Batı ülkeleri, Katar'dan beklediği yanıtı alamadı. Katar'ın ardından gözler bir diğer doğal gaz tedarikçisi İran'a çevrildi.

İRAN'DAN AVRUPA'YA MESAJ

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladıklarını ve Avrupa'ya gaz ihracı için hazır olduklarını söyledi.

VENEZUELA İLE ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.

"AVRUPA'YA GAZ TEMİN ETME KAPASİTEMİZ VAR"

Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, "Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." diye konuştu

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