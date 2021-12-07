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İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi - Son Dakika

İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi

07.12.2021 10:20
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi

Erzurum ile İran arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ithalat ve ihracat yapabilmek için İran'dan bir heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Erzurum ile İran arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve ithalat ve ihracat yapabilmek için İran'dan bir heyet Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti.

İran Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, Urumiye Ticaret Odası Genel Sekreteri İbrahim Hagcu, Urumiye Ticaret Odası Komisyon Başkanı İbarahim Hagguyi, İran Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, Ticaret Ataşesi Mirhadi Mousavi ve Kültür ve Özel Kalem Müdürü Dr. Hamid Zamanlou Erzrum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği başkanlığını ziyaret ederek ticari ilişkileri yeniden canlandırmak istediklerini söylediler.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İranlı heyetle yaklaşık iki saat görüşme yaptılar.

İran Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, "Yıllar önce Erzurum ile İran arasında güzel ticaret yapılıyordu bunu neden yeniden yapmayalım" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir ise "Önümüzdeki günlerde bizde işadamları arkadaşlarımdan bir heyet kurarak sizleri ziyarete geleceğiz. Oradaki işadamları ile görüşüp karşılıklı ticaret yapacağız inşallah" dedi.

Daha sonra İranlı heyet Fuat Demir'e vazo hediye etti. Fuat Demir ise heyete plaket takdim etti. - ERZURUM

İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi
İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi

Erzurum, İhracat, Türkiye, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İran heyeti Erzurum'da işadamları ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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