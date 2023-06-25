İran, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen aldı - Son Dakika
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İran, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen aldı

İran, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen aldı

25.06.2023 17:57

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen ödediğini açıkladı. Irak, İran'dan ithal ettiği doğal gaz borcunu ABD'nin yaptırımları nedeniyle ödeyememişti. Ancak İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakereler sonucunda, İran'ın Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakılmasıyla borç sıfırlandı.

İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegeni, Irak'ın doğal gaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğal gaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi." dedi.

Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.

Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğal gaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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