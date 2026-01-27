İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi - Son Dakika
Ekonomi

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi

İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi
27.01.2026 14:23
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 30. gününde devam ederken ülkede tansiyonu daha yükseltecek bir gelişme yaşandı. İran'ın zor durumdaki para birimi, açık piyasada ABD doları karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi.

Ekonomik sorunlar nedeniyle 30 gündür protestolara sahne olan İran'da tansiyonu daha da artıracak bir gelişme yaşandı. İran riyali, açık piyasada 1 ABD doları karşısında 1,5 milyon seviyesine gerileyerek tarihinin en düşük değerini gördü. Döviz büroları bu seviyelerden işlem yaparken, ülke ekonomisi ağır uluslararası yaptırımlar ve uzun süredir devam eden yapısal sorunların baskısı altında kalmaya devam ediyor.

Riyaldeki sert değer kaybı, Tahran'daki Büyük Çarşı esnafının yaklaşık bir ay önce kepenk kapatmasına yol açan protestoların ardından geldi. Ekonomik çöküşe tepki olarak başlayan bu eylemler, kısa sürede ülkenin farklı kentlerine yayıldı ve hükümet için ciddi bir toplumsal meydan okumaya dönüştü.

KRİZ SİYASİ BİR BOYUT KAZANDI

Dış basın, protestoların yalnızca döviz krizine değil, yüksek enflasyon, işsizlik ve alım gücündeki dramatik düşüşe karşı biriken öfkenin sonucu olduğunu vurguladı. Güvenlik güçlerinin gösterilere sert müdahalesi ve ölümlerin yaşanması ise krizin yalnızca ekonomik değil, siyasi bir boyut kazandığını ortaya koydu.

REJİME OLAN GÜVEN DAHA DA ZAYIFLADI

Analizlerde, riyaldeki rekor düşüşün rejime olan güveni daha da zayıflattığı, ekonomik baskının önümüzdeki dönemde yeni protesto dalgalarını tetikleyebileceği değerlendirmesi öne çıktı.

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İran riyali, dolar karşısında rekor düşük seviye olan 1,5 milyona geriledi - Son Dakika
