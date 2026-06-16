İran ve Katar Elektrik Şebekelerini Bağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Katar Elektrik Şebekelerini Bağlayacak

16.06.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve Katar, elektrik şebekelerinin entegrasyonu için son aşamaya geldi. Proje yakında başlayacak.

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre Aliabadi, başkent Tahran'daki Rudşur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuştu.

Aliabadi, "İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak." dedi.

Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Aliabadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bölgesel elektrik entegrasyonunun enerji güvenliğini artıracağını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Aliabadi, İran'ın Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak ile elektrik alışverişi gerçekleştirdiğini, Basra Körfezi ülkeleriyle de enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi için kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Katar, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İran ve Katar Elektrik Şebekelerini Bağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu Dükkan girişine kadınlar için astığı yazı, kentte gündem oldu
Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby’e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası Norveç veliaht prensesinin oğlu Hoiby'e tecavüz suçundan 4 yıl hapis cezası
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor

11:53
TRT’de İran-Yeni Zelanda krizi Spiker görevden alındı
TRT'de İran-Yeni Zelanda krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 11:57:02. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Katar Elektrik Şebekelerini Bağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.