İranlı Turistler Tahran-Van Treniyle Geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

İranlı Turistler Tahran-Van Treniyle Geliyor

Nevruz tatilinde İranlı turistler, Tahran-Van trenini tercih ederek Van'a geliyor. Ekonomi canlanıyor.

13.03.2025 16:25
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İranlı turistler nevruz için Tahran- Van trenini tercih etti

Van-Tahran treni, İranlı turistlere yeni bir ulaşım yolu sunuyor

VAN - Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi.

Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Tahran-Van tren seferleri, İranlı turistlerin Van'a ulaşımını daha da kolaylaştırdı. Karayoluyla gelen turistlerin yanı sıra trenle gelenler de otel, restoran, ulaşım ve alışveriş sektörlerinde büyük bir hareketlilik oluşturuyor. Geçtiğimiz Pazartesi 5 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştiren tren, bugün ikinci seferini de gerçekleştirdi. Dün saat 12.35'te Tahran'dan hareket eden tren, 22 saatlik yolculuğun ardından toplam 40 kişilik kapasiteli 7 kuşetli vagonla Van Garı'na ulaştı.

Van esnafı, Nevruz tatili boyunca turistlerin alışveriş yaparak ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtiyor. Van'ın İranlı turistler için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirten yetkililer, tren seferlerinin düzenli hale gelmesiyle turist sayısının daha da artacağını öngörüyor. Açıklanan verilere göre; 2023 yılının 1 Ocak - 12 Mart tarihleri arasındaki 72 günlük süreçte yaklaşık 45 bin İranlı turist Van'a giriş yaparken, 2024'te bu sayı iki katından fazla artarak 101 bine ulaştı. 2025 yılında ise aynı dönemde bu sayı 120 bine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

"İranlı turistler tren seferleriyle de Van'a geliyor"

İHA muhabirine konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın hem karayolu hem de demiryolu ağıyla Van ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirtti. Karayolu geçişlerinin aktif olarak sürdüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Çeliktaş, "Demiryolu hattı ise pandemi nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce durdurulmuştu. Ancak geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müjdelenen gelişmeyle birlikte, Van-Tahran tren seferleri yeniden başladı. Haftada iki kez, pazartesi ve perşembe günleri yapılan seferlerde İranlı turistler Van'a geliyor. Şu anda trenler tamamen dolu şekilde sefer yapıyor ve İranlı misafirlerimiz Van'ı çok seviyor. Bu durum, şehirdeki esnafı ve sanayi odasını oldukça memnun ediyor. Van ekonomisini canlandıran bu gelişmelerin sürdürülebilir olması için turizmi daha da geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Karayolu ve demiryolunun yanı sıra, hava yoluyla da ulaşımının güçlendirilmesiyle Van turizmi ve ekonomisinin çok daha büyük bir ivme kazanacağını dile getiren Çeliktaş, bu gelişmeler sadece Van'ın değil, ülkenin ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Bu yıl da düzenlenecek olan Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri) etkinliklerinin kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Nevruz tatilinde artan turist sayısını değerlendiren esnafımız, çeşitli indirim kampanyaları düzenleyerek misafirlerimize cazip fırsatlar sunuyor. Pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler, bu yıl yeniden canlandırılarak hem Ramazan ayının ruhuna uygun hem de ekonomik hareketliliği destekleyici şekilde planlanıyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, turist, Tahran, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İranlı Turistler Tahran-Van Treniyle Geliyor - Son Dakika

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