İranlı Turistler Van'a Akın Etti - Son Dakika
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Ekonomi

İranlı Turistler Van'a Akın Etti

İranlı Turistler Van\'a Akın Etti

Nevruz tatilinde Van'a gelen İranlı turistler, alışveriş festi ile şehri renklendiriyor.

21.03.2025 14:05
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Tatil için Türkiye'ye gelen çok sayıda İranlı turist, kara yoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaptı.

Nevruz tatilini fırsat bilen turistler, alışveriş yapmak ve kentin tarihiyle doğal güzelliklerini görmek için Van'a yöneldi. Van Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, bugün gümrük kapısında turistleri karanfillerle karşıladı. Turistlerin rahat bir şekilde giriş yapabilmesi için sınır kapısında tüm hazırlıklar tamamlandı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, gelen turistlere 15 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri) hakkında bilgi verdi. Çeliktaş, festival kapsamında birçok işletmede indirimler yapıldığını ve bu süreçte turistlerin avantajlı alışveriş yapma imkanı bulacağını belirtti. Yetkililer, her yıl artan İranlı turist sayısının kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, esnafın ve turizmcilerin bu süreci en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Konuya ilişkin konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kentin ekonomik can damarı olduğunu belirtti. Gümrük kapısında bugün kente gelen İranlı turistlerin hem bayramlarını kutladıklarını hem de kendilerine hediyeler takdim ettiklerini ifade eden Çeliktaş, "Gerçekten çok mutlu ve memnun oldular. Yaptığımız görüşmelerde kimisi 5, kimisi 10, hatta 20 kez Van'a geldiğini söyledi. Şehrimizi çok sevdiklerini belirttiler. Biz de Sanayi Odası olarak onları en iyi şekilde ağırlamak, sorunlarını dinlemek ve hoş geldiniz demek için burada bulunduk. Etkinliklerimiz güzel ve verimli geçti. Ayrıca, Van TSO olarak başlatmış olduğumuz Van Shopping Fest indirimli alışveriş kampanyalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunduk" dedi.

"Bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 720 bin İranlı turisti ağırladık ve bu yıl bu rekoru aşmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çeliktaş, "Bu yıl ise sadece yılın ilk üç ayında, Nevruz'a kadar, 120 bin civarında İranlı misafirimizi konuk ettik. Geçen yıl bu sayı aynı dönemde 100 bin civarındaydı. Yani yüzde 20'lik bir artış söz konusudur. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz ve bu yıl 1 milyon turist hedefini aşmayı planlıyoruz. 2025 yılı, Van için oldukça güzel geçiyor. İranlı turistler, hem şehrimizin hem de bölge ekonomisinin can damarı konumunda. Esnaflarımızın da bu sürece gereken önemi vermesi büyük önem taşıyor. Biz bu insanlara turist değil, misafir diyoruz. Onları en iyi şekilde ağırlayarak, şehrimize ekonomik ve kültürel katkı sağlamalarını umuyoruz" diye konuştu.

İran'ın farklı kentlerinde ülkeye giriş yapan turistler ise Van şehrini çok sevdiklerini ve nevruz tatili boyunca eğlenip, alışveriş yapacaklarını kaydetti. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İranlı Turistler Van'a Akın Etti - Son Dakika

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