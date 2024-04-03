İranlı turistlerin Nevruz tatili beklentileri karşılayamadı

Ekonomi

İran'da 20 Mart-1 Nisan arasındaki Nevruz tatili Ramazan ayına rastlaması dolayısıyla Trabzon'da önceki yollara oranla İranlı turist hareketliliği beklentileri karşılayamadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Nevruz Bayramı başladıktan sonra özellikle İran'dan çok sayıda turistin ülkemize giriş yaptığını belirterek bu sene Nevruz Tatili'nin Ramazan ayına rastlamasından dolayı önceki yılara göre turizm hareketliliğinin beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Kantarcı, "Nevruz Bayramı başladıktan sonra özellikle İran'dan çok sayıda turist ülkemize giriş yaptı. İran sınır kapılarından karayoluyla bölgemiz ve Doğu Anadolu bölgesindeki seyahat acenteleri otobüs grupları şeklinde sınır kapılarında karşılayıp hem Trabzon'a Doğu Karadeniz'e devamında Gürcistan'a getirdiler. Genellikle haftalık paketler yapıldı. Dört gece Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun olarak Trabzon'da üç gecede Batum, Tiflis'e kadar giden gruplar oldu. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman geçen seneki Nevruz ile bu seneki Nevruz birazcık daha düşük geçti. Ramazan'a rastlıyor olması büyük bir etken" dedi.

Nevruz tatilinin en çok esnafa katkısı olduğunu kaydeden Kantarcı, "Önceki yıllarda bu artış devam ediyordu araya pandemi girince kesinti söz konusu oldu. 2022 yılında da gayet iyi idi. Bu sene Ramazan'a rastlamasından dolayı biraz azalmalar söz konusu oldu. Bu arada Azerbaycan, Bakü ve Trabzon arasında direkt uçak seferleri var haftada iki gün. Azerbaycan'dan da oldukça fazla havayoluyla turistler Doğu Karadeniz Bölgesine ve Trabzon'a geldiler. Gönül ister ki bu hareketliliğin biraz daha fazla olması ancak ekonomik nedenler etken. Gelenlerin sayısının azalmasında İran'da da ekonomik anlamda bazı sıkıntılar var. Örneğin geçmiş yıllarda özel araçlarıyla gelenlerin sayısı da çok fazlaydı. Artık özel araçlarıyla gelenler biraz azaldı ve gruplar halinde otobüslerle geliyorlar. En fazla esnafımıza katkısı oluyor. Şehir içinde alış veriş yapıyorlar bölgemizdeki AVM'leri ziyaret ediyorlar. Daha çok kılık kıyafet giyecek alıyorlar" diye konuştu. - TRABZON