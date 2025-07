İranlılar Van\'da Eğleniyor

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Van'ı geçiş güzergahı olarak kullanan İranlılar, eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor.

Van'ı her yıl ziyaret eden 100 binlerce İranlı turist, şehrin ekonomisinin can damarıydı. Ancak İran- İsrail arasında yaşanan savaş sonrası bu rakam neredeyse sıfıra düştü. Bölgedeki savaş atmosferi, Van turizmini adeta felç etti. Van'ı geçiş güzergahı olarak kullanan az sayıda İranlılar ise eğlence merkezlerinde gönüllerince eğleniyor. İsrail-İran arasındaki savaşın kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Van esnafı, bu durumun bir an evvel son bulmasını arzu ettiklerini söylediler.

İranlı turistler ise dünyanın hiçbir yerinde savaş olmasını istemediklerini belirterek, her zaman barıştan yana olduklarını söylediler. - VAN