Üye Girişi
İranlıların Van'a gelişi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika

İranlıların Van'a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

21.11.2021 09:04
İranlıların Van'a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

İranlı turistlerin Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürdü.

İranlı turistlerin Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van'a gelen binlerce İranlı turist esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve korona virüs nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül'de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van'a akın etmeye başladı. Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, "Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70'lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz" dedi.

İranlıların Van'a olumlu katkı sağladığını ve bunun da zincirleme misali herkese yansıdığının altını çizen Yeşilağaç, "Van, çok daha huzurlu ve kalabalık bir şehir haline geliyor. Büyük ihtimalle nevruz ile birlikte eski kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tamara Business Oteli'nin ortaklarından Necmi Sevimli ise özellikle pandemiden dolayı turizm sektörünün olumsuz yönde çok etkilendiğini vurgulayarak, "Eylül ayı itibariyle İranlılar gruplar halinde gelmeye başladılar. Esnafa büyük katkı sağladılar. Çünkü İran'da istedikleri gibi rahat bir düzenleri yok. Çarşı pazarları kısıtlı. Bunun yanında ülkemizde çok kaliteli tekstil üretimi olduğu için bundan yana tercihlerini kullanıyorlar. Kısacası eğlence, alışveriş başta olmak üzere İran'da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar. Çünkü ülkemiz İran'a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar" diye konuştu.

İranlılar ise pandemi döneminde Van'ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler. - VAN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İranlıların Van'a gelişi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

45 dakikası 10 bin lira! ABD'li şirketten havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel uçak 09:00 45 dakikası 10 bin lira! ABD'li şirketten havada cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel uçak Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirveye ilişkin yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 08:02 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirveye ilişkin yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
00:00 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'dan haber var! Mesajını yakın dostu Meltem Cumbul paylaştı
00:00 Binali Yıldırım'dan çok konuşulacak enflasyon çıkışı: ABD'de 7 kat, bizde 2 kat arttı
23:59 BBP Lideri Destici: Asgari ücret 4 bin TL olmalı
23:42 2 bin 779 telefonu var! Rekorlar Kitabı'na başvurdu! Hedefi müze kurmak
23:32 Metropoll anketi: Seçmenin yarısı muhalefete inanmıyor, ondan daha fazlası da iktidara
23:18 Yörük Kızı Müslüme ölü bulunmuştu: Aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
23:18 Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim
23:10 Kumarda 459 bin dolar kaybeden Serdar Ortaç, masa kapatıp tek başına rulet oynuyormuş!
22:55 Ankara'da bir patlama daha: Doğalgaz patlamasında iki kişi yaralandı
Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü         
09:05
Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt Yine ay tutulması yine art arda depremler, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan merak edilen soruya yanıt         
08:32
Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor         
07:41
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 09:09:08. #1.11#
SON DAKİKA: İranlıların Van'a gelişi esnafın yüzünü güldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement