İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) davetlisi olarak liderlik konulu konferansa katılan iş adamı Şerif Kaynar, "Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor. Liderliği üç yerde öğreniyorsunuz. Liderliği ilk başta ailede, sonra eğitim hayatında ama en çok iş hayatında öğreniyorsunuz" dedi.
Dünyada insan kaynakları alanında, en başarılı danışmanlık şirketlerinden olan Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) davetlisi olarak konferansa katıldı.
ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erden, Şerif Kaynar'a yoğun programı arasında Alanya'ya geldiği için teşekkür ederek, "Alanya için çok önemli değerli bulduğum bir seminer. İnşallah önümüzdeki süreçte hocamızı bir daha misafir etmek isteriz" dedi.
"Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor"
Daha sonra sahneye çıkan Şerif Kaynar, sözlerine kariyeri hakkında bilgiler vererek başladı. Liderlik hakkında bilgiler veren Kaynar, "Her doğan kişide liderlik özelliği vardır. İsterse herkes mükemmel bir lider olur. Bunun için biraz çalışması lazım. Dünyada bir değişim oldu. Şirketlerde veya sivil toplum örgütlerinde eskiden en tepeye iyi bir lider ararlardı. Altı kimse çok önemsemezdi. Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor. Liderliği üç yerde öğreniyorsunuz. Liderliği ilk başta ailede, sonra eğitim hayatında ama en çok iş hayatında öğreniyorsunuz. İş hayatınızda da beraber çalıştığınız insanlardan öğreniyorsunuz" diye konuştu.
"Hayatta devamlı öğrenmeniz lazım"
Lider insanın herkesi etkilemesi gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Kaynar, "Liderlik herkesle iş birliği yapıp yeni işleri geliştirmektir. Yüzde 80 ağırlığı olan bir tane liderlik özelliği var. O özellik yeni şeyler öğrenme kabiliyetidir. Yeni şeyler öğrenmeyi bıraktığınız anda geride kalıyorsunuz. Hayatta devamlı öğrenmeniz lazım. Hayatta her zaman yeni fikirlere açık olun" şeklinde konuştu.
Konferansa, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, ALSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve oda üyeleri katıldı. - ANTALYA
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