İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor

İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) davetlisi olarak liderlik konulu konferansa katılan iş adamı Şerif Kaynar, liderliğin ailede, eğitim hayatında ve iş hayatında öğrenildiğini belirtti. Kaynar, liderliğin herkesle iş birliği yaparak yeni işleri geliştirmek olduğunu vurgulayarak, hayatta sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti.

19.04.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) davetlisi olarak liderlik konulu konferansa katılan iş adamı Şerif Kaynar, "Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor. Liderliği üç yerde öğreniyorsunuz. Liderliği ilk başta ailede, sonra eğitim hayatında ama en çok iş hayatında öğreniyorsunuz" dedi.

Dünyada insan kaynakları alanında, en başarılı danışmanlık şirketlerinden olan Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) davetlisi olarak konferansa katıldı.

ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Eray Erden, Şerif Kaynar'a yoğun programı arasında Alanya'ya geldiği için teşekkür ederek, "Alanya için çok önemli değerli bulduğum bir seminer. İnşallah önümüzdeki süreçte hocamızı bir daha misafir etmek isteriz" dedi.

"Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor"

Daha sonra sahneye çıkan Şerif Kaynar, sözlerine kariyeri hakkında bilgiler vererek başladı. Liderlik hakkında bilgiler veren Kaynar, "Her doğan kişide liderlik özelliği vardır. İsterse herkes mükemmel bir lider olur. Bunun için biraz çalışması lazım. Dünyada bir değişim oldu. Şirketlerde veya sivil toplum örgütlerinde eskiden en tepeye iyi bir lider ararlardı. Altı kimse çok önemsemezdi. Bugünkü dünyada her pozisyonda bir liderlik aranıyor. Liderliği üç yerde öğreniyorsunuz. Liderliği ilk başta ailede, sonra eğitim hayatında ama en çok iş hayatında öğreniyorsunuz. İş hayatınızda da beraber çalıştığınız insanlardan öğreniyorsunuz" diye konuştu.

"Hayatta devamlı öğrenmeniz lazım"

Lider insanın herkesi etkilemesi gerektiğini ifade ederek sözlerine devam eden Kaynar, "Liderlik herkesle iş birliği yapıp yeni işleri geliştirmektir. Yüzde 80 ağırlığı olan bir tane liderlik özelliği var. O özellik yeni şeyler öğrenme kabiliyetidir. Yeni şeyler öğrenmeyi bıraktığınız anda geride kalıyorsunuz. Hayatta devamlı öğrenmeniz lazım. Hayatta her zaman yeni fikirlere açık olun" şeklinde konuştu.

Konferansa, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, ALSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural ve oda üyeleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Konferans, Alanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 Faaliyet Raporunu Meclise Sundu
    18:38 İBB Başkanı İmamoğlu, 2023 Faaliyet Raporunu Meclise Sundu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılı faaliyet raporunu İBB Meclisine sundu. İmamoğlu, raporda yapılan yatırımları ve hizmetleri detaylı bir şekilde açıkladı. Ayrıca, İBB'nin iştirak şirketlerinin 2023 yılını karla kapattığını belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TAİK ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
    18:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TAİK ve AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik istişarelerde bulunduklarını ve kamu-özel sektör işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Shenzhen'in dış ticareti 1 trilyon yuanı aştı
    18:29 Shenzhen'in dış ticareti 1 trilyon yuanı aştı

    Çin'in güneyindeki Shenzhen metropolünden yerel yetkililer, şehrin dış ticaretinin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 artışla 1,02 trilyon yuana (yaklaşık 140,8 milyar ABD doları) ulaştığını açıkladı. Shenzhen'in özel işletmelerinin dış ticareti ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artışla 720,96 milyar yuana ulaştı ve şehrin toplam ticaret hacminin yüzde 70,7'sini oluşturdu.

  • Çin, Shanghai limanlarından araç ihracatını artırdı
    18:28 Çin, Shanghai limanlarından araç ihracatını artırdı

    Çin'in Shanghai limanları üzerinden 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 30,7 artışla 529.000 araç ihraç edildi. Waigaoqiao liman bölgesindeki gümrüklerde ise bir önceki yıla göre yüzde 20'nin üzerinde bir artışla 280.000'den fazla araç ihraç edildi. Yangshan gümrüğü ise yeni enerjili araçların yüzde 70'inden fazlasını işlemden geçirdi.

  • Yalova'da yapılan yatırımlar değerlendirildi
    18:24 Yalova'da yapılan yatırımlar değerlendirildi

    Yalova Dr. Hülya Kaya başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bir önceki dönemde kentte yapılan yatırımlar değerlendirildi.

  • Mersin Mezitli'de Narenciye Balı Hasat Etkinliği Gerçekleştirildi
    18:23 Mersin Mezitli'de Narenciye Balı Hasat Etkinliği Gerçekleştirildi

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan kovanlarda üretilen narenciye balının sağımı için hasat etkinliği düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan'ın da katıldığı etkinlikte, Mersin'in Türkiye genelinde arı kovanı sayısıyla 4. sırada yer aldığı ve yıllık yaklaşık 115 bin ton bal üretiminin 3 bin 500 tonunun burada gerçekleştirildiği belirtildi.

  • Ordu'da Ana Arı Yetiştiriciliği İçin Eğitimler Düzenleniyor
    18:14 Ordu'da Ana Arı Yetiştiriciliği İçin Eğitimler Düzenleniyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatnamesi kapsamında Ordu'da ana arı yetiştiriciliği kursu düzenleniyor. Eğitimde, koloni bireyleri tanıma, üretim yöntemleri, kalite kontrolü gibi konular ele alınacak. Başarılı olan kursiyerlere sertifika verilecek.

  • Kastamonu'da Son 21 Yılda 217 Bin 740 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı
    17:49 Kastamonu'da Son 21 Yılda 217 Bin 740 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

    DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'da son 21 yılda inşa edilen sulama tesisleri ile 217 bin 740 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Ayrıca, yapılan yatırımlarla 9 baraj ve 2 gölet inşa edilerek 119,68 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı. Kastamonu'da taşkın riskini azaltmak için tamamlanan 80 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, yerleşim yerleri ve arazilerin taşkın kontrolü sağlandı. Ayrıca, Kastamonu'da 86 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı ve 13 HES tesisi ile yıllık 327,38 gigawatt enerji üretimi sağlandı.


18:21 Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Oğlunun telefonundan mesaj atıp kapıyı açtırdığı boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
17:32 Çanakkale’de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı Çanakkale'de beklenen sağanak yağış nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
16:34 Meteoroloji’den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 45 ilimiz için sarı kodlu uyarı
14:21 Diyarbakır’da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı
14:10 Erdoğan’dan İsrail’in İran misillemesine ilk yorum Erdoğan'dan İsrail'in İran misillemesine ilk yorum
17:17 Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi Fazla kilo takıntısı hayatını kabusa çevirdi: 1 milyon 400 bin lira ödediği ameliyatta midesi delindi
17:11 Çin hükümeti WhatsApp’ı resmi olarak engelledi Çin hükümeti WhatsApp'ı resmi olarak engelledi
16:22 Şırnak’ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı Şırnak'ta oy vermeye giden asker ve polislere tepki gösteren kişiye soruşturma açıldı
16:18 Mesut Özil’den Arda Güler’e “Abi“ tavsiyesi Mesut Özil'den Arda Güler'e "Abi" tavsiyesi
15:54 Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu Ojelerini çıkartıp dolgularını eritti! Sakal bırakan Kerimcan Durmaz bambaşka biri oldu
15:50 “İsrail’in başkenti neresidir“ sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü "İsrail'in başkenti neresidir?" sorusuna verdiği cevapla sunucuyu hayrete düşürdü
15:50 Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti Brezilyalı fenomen Diego Kaua Oliveira Santos, video çekerken göle düşerek hayatını kaybetti
15:41 Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi Fondaki şarkı Fener taraftarını kızdıracak! Olympiakoslu oyuncular soyunma odasında böyle sevindi
15:17 Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular Tüm zenginliklerini fakirlere dağıtıp rahip oldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 18:55:35. #1.12#
SON DAKİKA: İş Adamı Şerif Kaynar: Her Pozisyonda Bir Liderlik Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement