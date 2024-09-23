İş Bankası 450 Milyon Dolar Kredi Sağladı

Ekonomi

TÜRKİYE İş Bankası, yabancı para cinsinden havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 450 milyon ABD Doları ve 100 milyon Euro tutarında yeni bir seküritizasyon kredisi sağladığını duyurdu. Kredi, nihai vadeleri 10 yıl olan altı seriden oluşuyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca işlemle ilgili yaptığı açıklamada, seküritizasyon kredilerinin, görece uzun vade yapısı ve maliyet avantajları bakımından Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

'BANKAMIZ ULUSLARARASI ALANDA DUYULAN GÜVENİ BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ'

Bankanın 2000 yılından bu yana Türkiye ekonomisi için kullanılmak üzere aynı kapsamda 7 milyar ABD Doları aşan tutarda kaynak sağladığını belirten Özşuca, "Bu yıl 100 yaşını kutlayan bankamıza uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha teyit eden bu işlemle, ekonominin lokomotif ve dönüştürücü özellikteki alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; söz konusu işlemle birlikte, havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında, 2024 yılında sağladığı kaynak tutarı toplamda 900 milyon ABD Dolarını aşmış oldu.