İş Bankası'ndan Altın Gençler Ödülleri

Ekonomi

İş Bankası, "Altın Gençler" uygulaması kapsamında bu yıl da üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirdi.

İş Kuleleri'nde, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın katılımıyla düzenlenen ödül töreninde bu yılki Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı gösteren ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim hakkı elde eden 83 "Altın Genç"e ödülleri verildi.

1971'den bu yana her yıl düzenlenen Altın Gençler Ödül Töreni'ne YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil ham puan türlerinden birinde ilk 30'a giren öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Törende konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, başlattıkları birçok projeyi bir gelenek haline getirdiklerini ve çok uzun yıllar sürdürdüklerini söyledi.

Bir davranışın, alınan bir aksiyonun kültüre dönüşmesi, kültürün bir parçası haline gelmesi için o davranışın sık sık tekrarlanması gerektiğini vurgulayan Aran, "Altın Gençler'imizi ödüllendirirken ve bir ritüel gibi gördüğümüz törenleri her sene gerçekleştirirken şuna inanıyoruz, toplumların ödüllendirdiği davranışlar kendi kültürlerinin bir parçası olur, gençleri teşvik eder, cesaretlendirir. Eğer bir toplumda akademik başarı ödüllendiriliyorsa, çocuklarımız bu başarıyı tekrarlamak, daha iyisine ulaşmak, hayallerini ve hedeflerini büyütmek için motive olurlar." dedi.

Ödüllerini alan gençlerin ve ailelerinin pek çok fedakarlığıyla bu başarının elde edildiğini vurgulayan, bu yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Daron Acemoğlu'nun da geçmişte Altın Gençler arasında yer aldığını söyledi.

Aran, "Gönül ister ki bugün ödül alanlar arasından Nobel Ödülü'ne layık görülecek, en azından Nobel'e aday olacak çalışmalara imza atabilecek gençlerimiz olsun ve biz gençlerimizin enerjisini böyle başarılar getirecek şekilde yönlendirebilelim." ifadesini kullandı.

Gençlere üniversite sınavının bir araç olduğunu unutarak bir ana amaç olarak görme tuzağına düşmemeleri tavsiyesinde bulunan Aran, "Bu ödülü ilerleyen yıllarda bir Altın Gencimizin İş Bankası Genel Müdürü olarak böyle bir törende öğrencilere vermesini çok arzu ederim." diye konuştu.

53 yılda 3 bin 800'ü aşkın öğrenci ödüllendirildi

İş Bankasının 53 yıl önce 8 öğrenciyle başlayan Altın Gençler uygulamasında bugüne kadar 3 bin 800'ü aşkın öğrenci ödüllendirildi.

Bu yıl ödül almaya hak kazanan öğrenciler başarı plaketlerinin yanı sıra 30 bin lira para ödülünün ve Avrupa'da trenle seyahat olanağı sağlayan InterRail Global Pass biletinin sahibi oldu.