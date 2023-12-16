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İş Bankası, sürdürülebilirlik projeleri için 67 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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İş Bankası, sürdürülebilirlik projeleri için 67 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı

İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Banka, bu krediyi yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ile deprem felaketlerinden etkilenen bölgelerdeki kişilerin, çiftçilerin ve mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacak.

İş Bankası, sürdürülebilirlik projeleri için 67 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı
16.12.2023 - 10:41,
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İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Türkiye İş Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı. Banka ayrıca, 230 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemi gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası, IFC, PROPARCO ve GGF ile imzaladığı sözleşme ile sağlayacağı krediyi; yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve enerji verimliliği finansmanı ile 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen illerdeki kişilerin, çiftçilerin, mikro ve küçük işletmelerin finansmanı için kullanacak.

Banka, gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı işlemiyle de, depremlerden etkilenen illerde kullandırılacak tüketici kredileri ile küçük ve orta ölçekteki kadın girişimcilere kullandırılacak nakdi kredi tutarını sürdürülebilirlik performans kriterleri olarak belirledi.

Yılın başından beri sağlanan sürdürülebilir kaynaklar 2,4 milyar dolar tutarına ulaşacak

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın konuya ilişkin açıklamasında "Bankamız; ikili anlaşmalar yoluyla sağlanan krediler, sendikasyon, seküritizasyon, eurotahvil ihracı ve hazine işlemleriyle sürdürülebilirlik temalı kaynak temininde işlem çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ülkemize 2023 yılının başından beri 2,4 milyar dolar tutarına ulaşan sürdürülebilirlik temalı kaynak sağlamış olduk" dedi.

Sağlanan kaynakların büyük bir bölümünün deprem bölgesine yönelik kullanılacak olmasının önemine işaret eden Yalçın, depremin ilk gününden itibaren gerek kendi kaynaklarını gerekse dış kaynakları harekete geçirerek bölgeye verdikleri finansal desteği en üst düzeye çıkarmak üzere çalıştıklarını belirtti. Deprem felaketlerinin bölgede yol açtığı etkilerin iyileştirilmesine kalıcı katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle dönemlerde, uluslararası finans kuruluşlarının da bu yöndeki desteklerini görmek çok değerli. Bankamızca IFC, PROPARCO ve GGF ile imzalanan bu sözleşme, gerek söz konusu kuruluşların Türkiye ekonomisine desteğini göstermesi, gerekse İş Bankası ile olan iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Deprem bölgesine yönelik kullandıracağımız kaynaklara ek olarak sağlanacak kaynaklarla yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği gibi alanlara sağladığımız destekleri artırmaya, bu sayede ülkemizin net sıfır taahhütlerine ulaşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kadının iş hayatına katılımının artırılmasının sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinden biri olduğuna inanan bir kurum olarak; 2023 yılının Mart ayında yayımlamış olduğumuz Kadının Güçlenmesi Bildirgesi'ndeki ilkeler doğrultusunda kadının ekonomideki rolünü artırarak toplumdaki yerini de sağlamlaştırmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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